Conselho de Psicologia lança campanha sobre voto consciente

09/11/20 - 11:03:31

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe- 19a Região, por meio da Comissão de Direitos Humanos (CDH), lançou uma campanha com o objetivo de chamar a atenção para o voto consciente.

Estampadas em cards nas redes sociais do CRP19, a campanha incentiva questionamentos e a busca de informações acerca das pretensões, projetos e até mesmo da história de quem pleiteia um cargo no legislativo e no executivo municipal.

“O CRP19 acredita que as eleições são fundamentais na consolidação da democracia. Entendemos que a escolha de candidatas(os) deve refletir o compromisso com uma sociedade, livre, democrática e plural”, afirma o Conselheiro Fernando Antônio da Silva Nascimento, Presidente da Comissão de Direitos Humanos.

A campanha “Não perca seu voto!” estimula aos que irão às urnas, ao exercício da cidadania e poder de escolha com foco na defesa da liberdade e democracia, da coletividade, da educação e saúde, da ciência, do meio ambiente, no respeito às minorias, no combate à corrupção.

“Votar se constitui em uma grande responsabilidade, e nós, por meio da Comissão de Direitos Humanos queremos contribuir na construção desta sociedade que todos almejamos, e esta campanha vem ao encontro deste objetivo”, finaliza.

Por Amália Roeder

Assessoria de Comunicação |CRP19