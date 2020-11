CPTRAN AUTUA CONDUTOR EMBRIAGADO NA ZONA DE EXPANSÃO, EM ARACAJU

09/11/20 - 06:04:28

A Polícia Militar, através da CPTRAN/Águia 10, realizava rondas neste sábado (07), quando percebeu um condutor em atitude suspeita, demonstrando estar assustado ao avistar a viatura policial.

O fato foi registrado por uma Guarnição do Posto Policial do Mosqueiro, quando foi solicitada a parada do veículo para averiguação, sendo constatado que o condutor não era habilitado, o licenciamento do veículo estava atrasado e houve a recusa em realizar o teste de etilômetro. Foram realizados os procedimentos cabíveis ao caso.

O fato ocorreu na Rodovia dos Náufragos, na capital sergipana.

Informações e foto CPTRAN