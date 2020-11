DIVULGADO O RESULTADO DE EDITAL DE INCENTIVO À PESQUISA EM EDUCAÇÃO

09/11/20 - 13:07:59

Ao todo, 46 propostas foram selecionadas e devem receber de R$ 5 mil a R$ 30 mil

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Esporte e Cultura (Seduc) e Fundação de Apoio à Inovação e à Tecnologia do Estado de Sergipe (Fapitec), divulga a lista das propostas aprovadas no Edital do Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas em Educação para o Estado de Sergipe (Edital FAPITEC/SE/SEDUC Nº 02/2020).

Ao todo, 46 propostas voltadas à atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação foram aprovadas e receberão valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 30 mil para fomentar os projetos. Vale frisar que, destas, 10 foram aprovadas como prioridade um, e 36 como prioridade dois. “Neste caso, as de prioridade dois, apesar de aprovadas, ficarão aguardando o possível financiamento”, explica a coordenadora do Programa de Apoio e Fomento à Ciência e Tecnologia (Proaf/Fapitec), Flávia Angélica.

Das instituições com propostas aprovadas no edital, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) se destaca sendo 89% delas, seguida do Instituto de Tecnologia e Pesquisa com quase 9% das propostas e a Academia Sergipana de Letras com 2%. “Este edital é de extrema relevância para o estado de Sergipe, uma vez que visa unir o meio acadêmico e a gestão pública. Através dele, pesquisadores passarão a trabalhar com temas estratégicos para a Secretaria da Educação, a fim de propor soluções e aprimorar a política educacional do Estado”, completa Flávia Angélica.

O superintendente executivo da Seduc, Ricardo de Santana, lembra que a parceria firmada com Fapitec é extremamente produtiva e uma forma de trazer a comunidade acadêmica para pesquisar o tema educação, apresentando sugestões de melhoria e aprimoramento de ações, que a Secretaria poderá utilizar em suas políticas regulares.

Seguindo o cronograma proposto, a fundação também dá início ao processo de contratações. A primeira etapa é a solicitação de todos os documentos necessários para elaboração do termo de concessão.

Sobre o Edital

O edital é uma parceria entre a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) – órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) – e a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). Os projetos selecionados deveriam mostrar adesão às linhas temáticas de interesse prioritário definidas pela Seduc, que dividem-se em quatro eixos: Emergencial, Ensino, Planejamento e Orçamento e Suporte.

A seleção buscou contribuir para a análise, formulação e implementação de políticas públicas que venham atender às demandas sociais e institucionais, assegurando a realização de estudos e pesquisas no Estado de forma participativa. Os projetos contemplados terão um prazo estimado de 18 meses, contados a partir da data de liberação do recurso, para execução.

A lista completa dos aprovados está disponível aqui.



