Sergipe: 85.377 pessoas já testaram positivo para Covid-19

09/11/20 - 06:11:08

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 8, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 151 casos e quatro novos óbitos. Em Sergipe, 85.377 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.243 morreram. Todos os quatro óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 78.189 pacientes foram curados.

Três óbitos são de Aracaju: homem, 69 anos, com neoplasia; mulher, 78 anos, com hipertensão e diabetes; e mulher, 62 anos, com obesidade e hipertensão. De Lagarto, a vítima é mulher, de 92 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica, obesidade e hipertensão.

Foram realizados 197.243 exames e 111.866 foram negativados. Estão internados 159 pacientes, sendo 72 em leitos de UTI (47 na rede pública, sendo 46 adultas e 1 pediátricas; e 24 na rede privada, sendo 25 adultas e 0 pediátricas) e 87 em leitos clínicos (68 na rede pública e 19 na rede privada). São investigados mais quatro óbitos. Ainda aguardam resultado 132 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.