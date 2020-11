Energisa: Agência Móvel facilita negociação de débitos e serviços

09/11/20 - 08:04:48

A Energisa Sergipe acaba de lançar mais uma novidade para estar cada vez mais próximo dos clientes e facilitar a solicitação de serviços, a Agência de Atendimento Móvel. O serviço itinerante, realizado numa van caracterizada com a identidade visual da empresa, já começou a percorrer municípios sergipanos, oferecendo atendimento para a negociação de contas atrasadas, além dos outros serviços disponíveis nas agências físicas como ligação nova, religações e mudança de titularidade.

Segundo o Gerente Comercial da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, além de sempre buscar formas de tornar a vida dos clientes mais simples, a empresa encurta distâncias para estar cada vez mais perto deles. “Essa é mais uma opção para que nossos clientes possam entrar em contato com a empresa para resolver qualquer questão e solicitar serviços. A agência móvel vai ajudar também a diminuir a procura pelas agências físicas, evitando aglomerações e diminuindo o risco de contágio do novo coronavírus”, relata.

Wellington explica também que esta é uma boa oportunidade para quem está com contas atrasadas negociar os débitos pendentes. “Desde o início da pandemia, o Grupo Energisa vem oferecendo diversas possibilidades de negociação e condições especiais para clientes inadimplentes, inclusive com a possibilidade do parcelamento no cartão de crédito, pois entendemos que a pandemia afetou a economia de muitas famílias, que estão passando por dificuldades financeiras”, reforça.

Na próxima semana, de 09 a 12 de novembro, a Agência de Atendimento Móvel estará na Praça João Pessoa, em Itabaiana. Na sexta, dia 13, a van estaciona na Praça de Eventos dos Mercados, no centro de Aracaju.

Quer atendimento sem sair de casa? É simples, entre em contato com a Energisa pelos canais:

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Fonte: Energisa