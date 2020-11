Escola do Legislativo oferece cursos online na pandemia

09/11/20 - 15:17:22

Por conta da pandemia, muitas atividades presenciais tiveram que ser suspensas devido às regras de distanciamento social. Com isso, as instituições de ensino buscaram se adaptar às aulas online, como é o caso da Escola do Legislativo de Sergipe (Elese), que promove cursos livres tanto para profissionais da Assembleia Legislativa (Alese), quanto para o público externo.

De acordo com a diretora da Elese, Izabela Mazza, a procura por cursos e capacitações tem sido grande durante a pandemia. Com a possibilidade do ensino remoto, em que é possível aprender à distância, a adesão das pessoas tem sido cada vez maior, como é o caso da Oficina Interlegis – Comunicação Integrada, que começa nesta segunda-feira, 09.

“Estamos oferendo cursos online com o objetivo de manter a Elese levando conhecimento e qualificação aos nossos servidores. Os cursos online estão sendo sucesso. Estamos conseguindo uma adesão maior do que nos cursos presenciais. Com isso estamos atingindo públicos de diversas áreas e de vários lugares do estado”, complementou a diretora.

Já na primeira semana de inscrição, todas as vagas da Oficina Interlegis – Comunicação Integrada foram preenchidas. Devido à alta procura, a gestora planeja abrir uma segunda turma futuramente. A cargo do instrutor Tadeu Sposito do Amaral, o curso acontece por meio de videoconferência até o dia 13 de novembro, das 14h às 17h.

“Esse curso é uma parceria com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) e a Interlegis, que é a escola do Senado. Nós já fizemos cursos com o Senado em outras oportunidades. Tem sido uma parceria extremamente feliz. A depender do engajamento dos alunos, estou planejando abrir outra turma”, finaliza Izabela Mazza.

Por Ethiene Fonseca