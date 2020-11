IFS LANÇA NOVO EDITAL PARA EMPRÉSTIMO DOS TABLETS EDUCACIONAIS

09/11/20 - 05:02:57

Uma nova seleção de empréstimo dos tablets educacionais está sendo realizada pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS).

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), através da Diretoria de Assuntos Estudantis (DIAE), torna público o edital nº18 de 05 de novembro de 2020 para uma nova seleção de empréstimo dos tablets educacionais. Poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados em cursos da modalidade presencial e que não possuam esses equipamentos para a realização das atividades acadêmicas.

Os interessados em concorrer ao processo seletivo têm o período de 06 a 11 de novembro para efetuar sua inscrição on-line, através do site: www.ifs.edu.br/ensinoremoto, preenchendo o formulário eletrônico e anexando as autodeclarações de não possuir equipamento tecnológico (computador, notebook e tablet) e de renda familiar.

O programa é voltado para o atendimento de estudantes matriculados em cursos presenciais, com o objetivo de que possam ter acesso aos meios que promovam a inclusão digital para realização das atividades escolares.

A seleção e a classificação serão realizadas respeitando-se uma pontuação obtida através de critérios relacionados à renda familiar per capita e ao cadastro deferido no Programa de Assistência ao Educando (Praae). O estudante contemplado receberá o tablet sob a forma de empréstimo pelo período de um semestre, podendo este ser renovado por períodos subsequentes, conforme necessidade da instituição.

O resultado desta seleção está previsto para 17/11. Caso o aluno ou responsável queira entrar com recurso contra o resultado ou quaisquer etapas do processo, o pedido deverá ser feito em 18/11. O resultado final de todo o processo seletivo será divulgado em 20/11 no site do IFS e nas redes sociais dos campi, além de outros meios de comunicação.

Tablets Educacionais

Os tablets educacionais constituem ferramentas pedagógicas para o atendimento da função social do IFS relativo à inclusão digital dos estudantes. Além disso, esses equipamentos auxiliarão no planejamento de estratégias pedagógicas, integrando os recursos tecnológicos, criando situações de aprendizagem que levem professores e estudantes à construção de conhecimentos interativos e colaborativos.