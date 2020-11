PM APREENDE ESPINGARDA E PRENDE INFRATOR APÓS CONFRONTO

09/11/20 - 05:09:03

Policiais da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM) apreenderam na madrugada desse domingo (08) uma arma de fogo após confronto na cidade de Divina Pastora.

A espingarda calibre 36, foi apreendida com um infrator de 22 anos, por volta das 2h. O suspeito atirou contra a viatura da PM no momento em que os militares patrulhavam pelas ruas do Conjunto Manoel Francelino. Os policiais reagiram à tentativa de homicídio e alvejaram o agressor na altura das pernas.

O infrator foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) e em seguida apresentado na Delegacia Plantonista.

Com informações da PM/SE