PMs AJUDAM A SALVAR VIDA DE RECÉM-NASCIDA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

09/11/20 - 13:33:35

Quatro policiais militares ajudaram a salvar a vida de uma recém-nascida, na noite desse domingo (08), em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe policial composta pelo tenente Josué, sargentos Pedral e De Jesus, além do soldado Matheus Prado, reforçava o policiamento na área do 5º Batalhão e se deslocava para o atendimento de uma ocorrência de perturbação de sossego, quando percebeu o desespero de um casal que tentava desengasgar a sua filha recém-nascida que apresentava sérias dificuldades para respirar.

Imediatamente, os policiais iniciaram manobras para liberar as vias aéreas da pequena Maria Helena e a conduziram ao Hospital Regional Zé Franco.

No hospital, a criança foi recebida pelo Dr. Rodrigo Araújo e Dra. Isabele de Lourdes, juntamente com toda a equipe de plantão, finalizando o socorro com sucesso.

De acordo com os médicos, caso a criança não tivesse sido conduzida rapidamente e sem a aplicação das manobras de Heimlich, a probabilidade de óbito seria grande.

O atendimento prestado pela guarnição de plantão, que resultou no exitoso salvamento da pequena Maria Helena, denota a disposição dos nobres policiais em salvar vidas.

Fonte: PM/SE