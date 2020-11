Polícia Civil localiza em São Paulo e prende foragido da Justiça do estado de Sergipe

09/11/20 - 16:40:26

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Núcleo de Inteligência (NIDHPP/Dipol) e do Núcleo de Inteligência e Apoio à Atividade Polícial (NIAAP), localizou Anderson Alves dos Santos. Ele é suspeito de homicídio.

Ele foi detido na cidade de Guarujá (SP). A prisão foi feita por policiais militares do 21° Batalhão de Polícia Militar do Interior (21° BPMI), de São Paulo, que deram cumprimento ao mandado de prisão do suspeito. O investigado encontrava-se na condição de foragido da Justiça de Sergipe.

Os policiais de São Paulo conduziram o suspeito à delegacia local, onde foram adotadas as medidas cabíveis ao cumprimento da decisão judicial. Ele será recambiado para Sergipe.

SSP