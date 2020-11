Cacique Chá amplia horário funcionamento para receber confraternizações

09/11/20 - 16:30:41

O Senac Bistrô Cacique Chá vai servir almoço e jantar em horário estendido no período entre 10 de novembro e 30 de dezembro. O restaurante produz o melhor da alta gastronomia contemporânea e sergipana e, com a ampliação do funcionamento, receberá o público de terça-feira aos sábados, do meio-dia às 21h, na Praça Olímpio Campos, 11, no Centro de Aracaju.

De acordo com a diretora Regional do Senac, Priscila Felizola, o restaurante do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac obedece aos protocolos de biossegurança de combate ao novo coronavírus e respeita os critérios de distanciamento social entre mesas e número de ocupantes no local, além de todo o cuidado na produção dos alimentos.

“O horário estendido também faz parte do nosso Natal Iluminado. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, em reuniões não só com todos nós do Sistema, mas com os lojistas do Centro Comercial de Aracaju, discutiu a necessidade de ampliar o horário de funcionamento, juntamente com programação o acendimento das luzes do Natal Iluminado para reforçar as vendas e minimizar os prejuízos causados com a pandemia. Claro que o Senac não iria ficar de fora! Nós fizemos uma programação especial pensando nas confraternizações e também nos clientes que vão comprar no horário estendido tenham um bom local para jantar”, explicou a diretora Priscila.

“Mesmo com a continuação da pandemia, queremos que os visitantes e clientes do Senac Bistrô Cacique Chá vejam, por meio dos festejos natalinos, que a esperança continua e que vamos superar esta fase difícil em todas as áreas”, destacou Priscila.

Nosso cardápio

O cardápio inclui massas, carnes, aves, peixes, saladas, sobremesas e cafés especiais a preços acessíveis. Aos sábados o prato especial é a nossa tradicional feijoada. Para o jantar, os chefs do Senac providenciaram pratos especiais inspirados no período natalino.

O restaurante recebeu decoração natalina, iluminação temática e está pronto para receber confraternizações. Os agendamentos podem ser feitos por meio do telefone (79) 3022-6155 ou pelo e-mail caciquecha@se.senac.br. O Cacique Chá também recebe pedidos para entrega no balcão. Venha participar de bons momentos com a gente.

Fonte e foto assessoria