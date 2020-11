SSP iniciou as investigações para identificar os autores do assassino de estudante

09/11/20 - 21:45:28

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) já iniciou as investigações para identificar e localizar os autores do assassinato do estudante de medicina Pedro Teixeira de Souza Júnior, 24 anos, assassinado a tiros a tiros na madrugada deste sábado (07).

Segundo a polícia, ele foi atingido por um tiro no Bairro Jabotiana, após ser assaltado por um homem. A vítima estava acompanhada de dois amigos que não ficaram feridos.

O delegado do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), disse que fez alguns levantamentos e ouviu informalmente algumas pessoas e o delegado geral, Dr. Tiago Leandro, disse que o caso já está sendo investigado.

O crime ganhou repercussão das redes sociais, onde as pessoas lamentavam o crime que acabou interrompendo a carreira de um futuro médico.

Para o vereador Heliomarto Rezende, a polícia está empenhada em desvendar o caso e elucidar o crime. “Estamos acompanhando o caso e queremos aqui parabenizar a polícia civil, na pessoa do Dr. Tiago Leandro pelo empenho em solucionar o caso. Esperamos que os autores sejam identificados e punidos na forma da lei”, disse o vereador.