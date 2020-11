1º TURNO DE ELEIÇÕES TERÁ AUMENTO NA FROTA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

10/11/20 - 11:42:23

Frota reserva de 60 veículos passa a operar na sexta-feira

Em razão da realização do primeiro turno das eleições municipais deste ano, a Coordenadoria de Transportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) disponibilizará, a partir desta sexta-feira(13), a frota reserva dos veículos que realizam o transporte intermunicipal de passageiros saindo da capital.

De acordo Sedurbs, a ação se dará por conta da grande demanda de eleitores que devem se deslocar da capital, Aracaju, para as suas cidades com a intenção de votar no pleito eleitoral. A frota total do estado é de 620 veículos, na capital são 320 atuando no transporte intermunicipal de passageiros. “Estamos disponibilizando 60 veículos da frota reserva, que passam a operar para atender os sergipanos que viajam de Aracaju para cidades do interior de Sergipe, para cumprirem o seu direito de cidadão e votar no primeiro turno da eleição”, explica o diretor de Transporte da Sedurbs, Everton Menezes.

Para este fim de semana de eleição, acredita-se que um dos destinos mais procurados pelos passageiros seja São Cristóvão, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Propriá e Estância, que são os municípios mais populosos do interior de Sergipe e terão acréscimo na frota e, havendo demanda para outros municípios, será feito o devido remanejamento. A frota reserva vai trafegar até a segunda-feira, dia 16. Além disso, a Sedurbs vai disponibilizar ainda a presença de fiscais nos principais terminais do estado e duas viaturas de plantão nas rodovias.

Informações e foto Sedurbs