BANCO DO NORDESTE INVESTE R$ 2,3 BILHÕES NO AGROAMIGO EM 2020; EM SE R$ 86,2 MI

10/11/20 - 14:34:02

O Banco do Nordeste investiu, em 2020, no Agroamigo, programa de microfinança rural que oferece a produtores rurais crédito produtivo e orientado, o total de R$ 2,3 bilhões. O valor corresponde a 462,8 mil operações que beneficiaram toda a área de atuação do BNB, os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Apesar da crise sanitária que atingiu todos os setores e segmentos da economia, o número global de operações do programa neste ano cresceu 14,71% em relação aos dez primeiros meses de 2019, quando o BNB contratou 403,4 mil operações. Considerando o mesmo período, a evolução em termos de valores foi de 16,57%, já que as contratações no ano passado alcançaram R$ 2 bilhões.

Em Sergipe, os investimentos do Agroamigo este ano superaram R$ 86,2 milhões, equivalentes a 16,6 mil operações. Se comparado a igual período do ano passado, quando foram contratados R$ 77,6 milhões para o total de 15,6 mil operações, o incremento é de 11,07% em relação aos valores e de 6,28%, em termos de operações.

Maria Luzia dos Santos, conhecida como Tinha, é uma das produtoras rurais beneficiadas pelo Agroamigo. Ela trabalha na fabricação de conjuntos de banheiro, cozinha, lenços e colchas bordadas, no sítio localizado no povoado Água Boa, em Tobias Barreto. Os produtos são vendidos nas feiras livres do município. Ela realizou o primeiro financiamento em 2006, e mantém até hoje a parceria com o BNB, por meio do programa. Já utilizou linhas de crédito para o artesanato e a criação de ovinos e bovinos.

Beneficiários

O Agroamigo objetiva melhorar o perfil socioeconômico dos produtores rurais, levando crédito orientado aos agricultores familiares. Desde sua criação, em 2005, o programa já investiu, na posição de setembro de 2020, R$ 19,5 bilhões, abrangendo mais de 5,5 milhões de operações. Tem 1,3 milhão de clientes ativos e carteira ativa de R$ 4,8 bilhões.

O programa beneficia agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), nas modalidades do Agroamigo Crescer, para agricultores enquadrados no grupo B do Pronaf, e o Agroamigo Mais, para agricultores enquadrados nos demais grupos, com exceção do A e A/C.

Banco do Nordeste