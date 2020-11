SAMUEL VOLTA A COBRAR O RETORNO DA REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS

10/11/20 - 08:51:37

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) usou as suas redes sociais na manhã desta terça-feira (10), e voltou a cobrar do governo do estado, através da secretaria de estado da saúde (SES), o retorno das cirurgias eletivas, aquelas que não possuem o caráter de urgência.

As cirurgias eletivas foram suspensas por conta da pandemia do covid-19 e até o momento não retornaram. “O problema é que existe uma fila de espera que só vem crescendo ao longo de todos esses meses de pandemia. As cirurgias precisam ser realizadas para que não se tornem um caso grave ou que leve o paciente a morte”, explicou o deputado.