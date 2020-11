Com Covid, Sabrina Sato mostra Zoe ‘lamentando’: “Mamãe tá dodói”. A apresentadora e Duda Nagle testaram positivo para a doença

10/11/20 - 19:33:59

Diagnosticada com Covid-19, Sabrina Sato mostrou a filha, Zoe, brincando sozinha em casa na noite desta segunda-feira (9). “Mamãe tá dodói”, diz a menina ao se aproximar da apresentadora, que está de máscara.

Mais cedo, Sabrina contou que ela e Duda Nagle testaram positivo para a doença. Já a filha fez o teste e até o momento da publicação eles ainda não tinham um resultado.

“É com o coração apertado que venho dividir com vocês que hoje, Duda e eu, infelizmente testamos positivo para Covid-19. Fomos surpreendidos, porque desde sempre tomamos todos os cuidados, especialmente por causa dos meus pais, que são do grupo de risco e estão com a gente desde o início da quarentena. Para o nosso alívio, eles testaram negativo e estão isolados em outro local para que fiquem seguros. Zoe também foi testada, estamos aguardando resultado, mas está bem e sem nenhum sintoma. Vocês que me acompanham, sabem o quanto sou unida com minha família e como temi esse risco desde o início da pandemia”, disse Sabrina. “Estou dividindo e me abrindo com vocês nesse momento pra lembrar todos de se cuidarem e se protegerem, pq a nossa vida vale muito. Duda e eu estamos bem, nos cuidando e seguindo as orientações médicas. Continuem se cuidando e cuidando dos seus. Muito amor e saúde para todos. Com muita fé na vida e em Deus, com esperança em breve venceremos essa”, continuou.

Duda também falou sobre a doença em post nas redes sociais. “Infelizmente a Sá e eu testamos positivo para Covid-19. Apesar de todos os cuidados, fomos surpreendidos com essa notícia e estamos isolados em casa, seguindo as recomendações médicas. Estamos reagendando todos os compromissos e tomando todos os cuidados necessários para em breve estarmos recuperados. Zoe foi testada e está bem e minha mãe @ledanagle está aguardando o resultado do exame. Continuem se cuidando, muita saúde, proteção e fé!”.

Fonte/Foto globo.com