Danielle Garcia garante que diálogo será permanente em sua gestão

10/11/20 - 12:12:15

Em entrevista, nesta segunda-feira, 09, ao radialista Carlos Batalha, na Rádio Jornal, a candidata reforçou as propostas que tem apresentado aos aracajuanos e deixou claro como pretende administrar a capital sergipana. Sobre as críticas aos seus programas eleitorais, a candidata afirmou que tudo seguiu o planejamento, inclusive as mudanças que ocorreram.

“No primeiro momento, precisávamos dizer que estávamos chegando para combater a corrupção, além de chamar o prefeito para o debate, que é do que ele sempre fugiu porque tem os piores índices em qualquer área. Em seguida, o marketing veio com as propostas e agora vai aparecer uma Danielle conclamando todas as outras mulheres para que a gente possa ter sim a primeira prefeita eleita de Aracaju” detalhou.

Danielle Garcia enfatizou que será uma gestora democrática e sempre aberta ao diálogo, como vem fazendo desde a pré-campanha. “Diálogo permanente com a população, que vai decidir junto com a gestão as políticas públicas, com os secretários, com os servidores. Tudo será democrático, não haverá nenhuma imposição”, enfatizou.

Um dos questionamentos dos ouvintes foi sobre como será a relação com os servidores. A candidata foi enfática. “Vou tratar os servidores da forma como eu gostaria de ser tratada enquanto servidora, com respeito acima de tudo”, assegurou.

Entre as propostas para melhoria da qualidade da educação na rede municipal, Danielle falou da necessidade de valorização e capacitação profissional, além de uma reformulação da grade curricular. Outra iniciativa que será adotada é a inclusão da figura do Agente de Educação. “Ele vai cuidar da relação da escola com a família do aluno, para identificar possíveis fatores que influenciem no aprendizado”, explicou, destacando ainda que vai reformar as escolas e ampliar o número de vagas em creches por meio de PPPs.

Na saúde, a candidata a prefeita reafirmou o compromisso de zerar as filas de exames e consultas e ressaltou a ampliação das equipes de Saúde da Família. “Além disso, implantaremos mais duas UPAs, sendo uma delas na Zona de Expansão. Criaremos o Centro da Mulher e da Primeira Infância e o Centro de Diagnóstico por Imagem. Serão ações para fortalecer a saúde e garantir atendimento de qualidade, em especial para os que dependem do SUS”, salientou.

Ascom/Danielle Garcia