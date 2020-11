DEPUTADO REÚNE COMANDO E PRAÇAS DO CBM PARA DISCUTIR VAGAS PARA TENENTES

10/11/20 - 13:51:27

Na manhã desta terça-feira, 10, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) se reuniu com o Comandante do Corpo de bombeiros Militar de Sergipe, Cel Alexandre Alves, e com uma comissão de praças sobre as vagas QOA. O objetivo foi de tratar sobre a fixação de vagas para os tenentes QOA do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Na Polícia Militar estas vagas foram permanentes e para os Bombeiros foram temporárias. A luta é para que o mesmo benefício seja dado para os profissionais do CBMSE.

Segundo o Subtenente Alberto Almeida o comando anterior o benefício não foi estendido para o corpo de Bombeiros e acabamos ficando desassistidos. “Agora, com essa conversa com o Comando, com o deputado Capitão Samuel e com os representantes de classe vamos buscar este equilíbrio no tratamento dado pelo governo do estado para bombeiros e policiais militares. Samuel vai buscar o caminho, junto ao comando, para rever essa situação entre os profissionais das duas instituições”, declara.

O Capitão Samuel afirma que esta é mais uma reunião que ele participa ao lado do comando e dos praças do CBMSE para tratar de temas que interessam diretamente a estes profissionais. “Estamos fazendo o nosso papel. Vou protocolar uma indicação para o governo do estado com o objetivo de efetivar das vagas de oficiais QOA”, afirma.

Fonte e foto assessoria