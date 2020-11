DIRIGENTES ESPORTIVOS AGRADECEM RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DA ARENA BATISTÃO

A superintendente Especial de Esporte (Supee), Mariana Dantas, recebeu na manhã da última segunda-feira (09), a visita do presidente do Confiança, o desportista Yago França, e do presidente licenciado da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, em agradecimento ao esforço do Governo do Estado na recuperação do gramado da Arena Batistão e ao apoio dispensado ao Confiança, representante sergipano no Campeonato Brasileiro da Série B.

Na visita, os dirigentes esportivos conversaram sobre o assunto e ouviram de Mariana Dantas o quanto o governo tem se empenhado, trabalhado sem medir esforços, para que o gramado da nossa principal praça de esportes volte a ter o mesmo destaque e receba os elogios da imprensa, como aconteceu por ocasião da sua reinauguração e continue sendo o cartão-postal que sempre foi.

A superintendente ressaltou o empenho do Governo do Estado em buscar as melhores alternativas e as melhores soluções para resolver esse e outros problemas que envolvem nossa principal praça de esportes. “Essa é uma reunião muito importante. Estamos aqui com Yago França, Milton Dantas e Sidrack Marinho, buscando as melhores soluções, as melhores alternativas para ajudar ao Confiança, nosso representante no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente não está medindo esforços para deixar o gramado do Batistão da maneira que o Estado de Sergipe merece, em perfeitas condições para prática do futebol”, lembrou Mariana Dantas.

O presidente Yago França destacou também a liberação do gramado do Batistão, para realização de um treino semanal do time proletário. “Estamos acompanhando o trabalho do Governo do Estado através da Seduc/Supee, na tentativa de recuperar o gramado da Arena Batistão. A gente agradece esse empenho e saímos dessa reunião, na expectativa de que já no próximo jogo teremos uma grande melhora. A gente sai daqui satisfeito e entendendo o momento. Agradecemos também a liberação do gramado da Arena Batistão, para a realização de um treino do Confiança, fortalecendo ainda mais nossa parceria, pois teremos um dia na semana, para a realização de um treino com bola”, agradeceu o dirigente.

O administrador da Arena Batistão, Sidrack Marinho, também participou da reunião e destacou os contatos e as orientações recebidas de administradores de grandes estádios no Brasil. “Recebemos a visita de uma equipe chefiada pelo engenheiro agrônomo do Rei Pelé. Ele nos orientou a aplicar um produto de baixa toxicidade. Foi o que fizemos na sexta-feira (06) e no dia seguinte, as lagartas estavam mortas. Agora é cuidar do gramado, dar o tratamento merecido, para que dentro de poucos dias ele esteja totalmente recuperado e pronto para a prática do futebol”, revelou Sidrack Marinho.

O presidente licenciado da FSF, Milton Dantas reafirmou a parceria existente entre o Governo do Estado e a sua entidade. “É uma visita cordial. Mas ao mesmo tempo, uma visita de agradecimento e reafirmação da parceria, para poder nos unirmos ainda mais e dar testemunho do que está sendo feito, para melhoria do gramado da Arena Batistão. A Superintendente Mariana Dantas, ao lado da sua equipe, não tem medido esforços para que no próximo jogo do Confiança em Aracaju, o gramado do Batistão esteja em boas condições, para atender não só às demandas do Confiança, mas também dos nossos visitantes e a imprensa nacional, que aqui tem comparecido. Estamos testemunhando todo empenho do Governo do Estado, para que o Batistão volte a ser um cartão postal do esporte sergipano”, disse Milton Dantas.

Ainda na reunião, foi tratada a possibilidade de uma outra alternativa, um plano B, que seria a utilização do estádio Paulo Barreto de Menezes na cidade de Lagarto – recentemente reformado – como palco para os jogos do Confiança. O presidente Milton Dantas ficou de verificar essa situação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pois para que isso aconteça, aquela entidade tem que liberar o Barretão para jogos de competições nacionais.

Na sexta-feira passada (06), a praça de esporte recebeu a visita de uma empresa especializada para realizar uma avaliação dos gramados do estádio, devido à um ataque de pragas de lagartas identificado semana passada. A visita também contou com a participação do engenheiro-chefe do Estádio Rei Pelé, de Maceió (AL), que afirmou que se trata de uma praga comum a gramados de futebol.

Foi orientada também a aplicação de um produto químico de baixa toxicidade. “Fizemos a aplicação do produto. Agora vamos aguardar dois ou três dias para vermos como o gramado reage”, disse o administrador do estádio.

