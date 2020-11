Em nota, Sérgio Reis afirma que foi vitima de uma tentativa de atropelamento em Lagarto

10/11/20 - 17:14:01

O ex-deputado federal Sérgio Reis, irmão do candidato a prefeito Fábio Reis, emitiu uma nota na tarde desta terça-feira (10) denunciando que teria sofrido uma tentativa de atropelamento no município de Lagarto.

Na nota, Sérgio Reis diz que “no existe mais escrúpulos para a gestão que é comandada pelo deputado Gustinho Ribeiro. São funcionários sendo usados para balançar bandeiras, vestir camisa laranja, acompanhar a campanha em horário de trabalho”, duz Sergio.

Veja o que diz a nota

Na tarde desta terça-feira, 10, o ex-deputado federal Sérgio Reis, irmão do candidato a prefeito Fábio Reis, novamente foi perseguido por veículos que, segundo ele, são conduzidos por pessoas do grupo do Deputado Gustinho, e quase virou vítima de um grave atropelamento.

“Percebi que eles estavam me perseguindo, mas continuei meu trajeto. Depois de alguns minutos parei o carro. Um dos veículos parou em minha frente e deu meia volta. Assim que fui atravessar a rua, ele acelerou contra a minha pessoa e por pouco o carro não passa por cima de mim. É a primeira vez em anos e anos de vida pública que sofro esse tipo de atentado. Precisamos libertar o povo de Lagarto dessa violência”, desabafou Reis. A lamentável situação ocorreu no Povoado Brejo.

O vídeo mostra que o veículo utilizado trata-se de um Volkswagen modelo Gol de cor prata com placa QQO-4602 acompanhado de outros veículos. De acordo com Sérgio, é o mesmo modo que eles agiram quando o perseguiram a primeira vez, quando perseguiram também seu pai, o ex-prefeito Jerônimo Reis, e quando bloquearam e intimidaram o vereador Alex Dentinho.

“Não existe mais escrúpulos para a gestão que é comandada pelo deputado Gustinho Ribeiro. São funcionários sendo usados para balançar bandeiras, vestir camisa laranja, acompanhar a campanha em horário de trabalho, agredir adversários nas redes sociais e até realizar atentado como esse que aconteceu contra mim. São tempos obscuros, as forças do mal estão reinando, mas dia 15 se Deus quiser tudo isso vai acabar e voltaremos a ter paz, a ter uma cidade azul, da cor dos céus”, disse.

Vídeo abaixo.