Radialistas podem se inscrever em oficina gratuita sobre Mídia e Primeira Infância

10/11/20 - 05:44:55

Uma capacitação on-line direcionada a radialistas com tema “Sintonizados na primeira infância” acontecerá nesta quinta-feira, 12, das 9h30 até 13h. Os profissionais da área interessados devem fazer inscrição para receber informações de como participar e garantir o certificado.

A Referência Técnica da Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Helga Muller Mengel, relata que a capacitação é uma iniciativa da Rede Nacional Primeira Infância e apoiadores, da qual a SES é parceira. Além disso, garante que a oficina é uma oportunidade para os profissionais se engajarem no tema ainda mais.

“A oficina é gratuita e tem o intuito de qualificar os profissionais de comunicação sobre temáticas que envolvem a primeira infância como constituição brasileira, cobertura jornalística sobre primeira infância, mídia e primeira infância. Como integrante da Rede, nosso objetivo com a oficina é fazer com que esses profissionais tenham cada vez mais conhecimento em relação à primeira infância, para comunicar sobre a importância e relevância do cuidar”, contextualizou Helga Muller.

Além da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), a oficina também conta com o apoio da Comunicação e Direitos (ANDI) com a parceria, ONU Mulheres, Ministério da Cidadania, Rede Nacional da Primeira Infância, Nações Unidas Brasil, Criança Feliz.

Programação

9h30 Abertura: ANDI – Comunicação e Direitos / Rede Nacional Primeira Infância (RNPI)

9h40: O que é a primeira infância

10h15: A primeira Infância no Brasil e na região

10h55: A primeira infância no contexto da pandemia do Covid-19

11h25: A infância na mídia

11h55: Atividade Prática

13h: Encerramento

ASCOM/SES