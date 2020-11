Sabrina Petraglia vibra com segunda gravidez e, após parto prematuro, diz: ‘Não estou com medo’. Aos 7 meses e de casa nova, atriz faz ensaio gestante e conta detalhes da chegada de Maya

“Tive que fazer a mudança, a gente foi de carro para São Paulo, aluguei um apartamento e agora estou me virando com Gael, Ramón e Maya. Não estou mais conseguindo dar banho no Gael porque ele se mexe muito, está ativo, chuta, então tenho medo e não quero correr o risco de ter outra vez um bebê prematuro. Isso não diz nada, mas todo cuidado é pouco. Estou querendo pegar leve. Meu pai também está me ajudando muito.”

“Eu nem vi o quartinho da Maya ainda, faz poucos dias que me mudei para o apartamento novo, ainda tem várias caixas que não consegui organizar, estou atrasada, mas não vou fazer nada muito elaborado. Não pensei em tema. Vou dar uma pesquisada. Quero um trocador, um berço e uma poltrona de amamentação que me foi muito útil. Sem estripulias. Acho que a simplicidade e a praticidade são ótimas agora para uma mãe de segunda viagem (risos).”

“Não estou com medo desse novo parto. Quero me preparar sim para ter um natural. Se precisar ir para uma cesárea não tem problema, o importante é que todo mundo fique bem. Vou fazer de tudo para não reviver aquilo, porque foi muito difícil. Fico abalada ainda quando me lembro daqueles dias. Faço questão de falar sobre isso porque é uma realidade. Espero que dessa vez seja mais tranquilo, sereno.”

“Estou diminuindo o ritmo, trabalhando menos e já acabei de gravar a novela. Mesmo com o Gael a todo vapor, estou me dando um tempo. Quando ele dorme, a casa pode estar de ponta à cabeça, eu tiro meus 40 minutos para dormir, me tranquilizar. Acho que estou um pouco mais madura e consciente de tudo.”

Relação do casal com duas gravidezes seguidas

“Ramón respeita muito o meu tempo. A gente conversa sobre tudo. Cuido muito dele e sinto que ele é gentil e cuidadoso comigo também. A chave está nisso, mais do que em qualquer outra coisa, no respeito, na escuta e no cuidado um com o outro. Se a gente conseguir colocar uma rotina, vai continuar se curtindo como um casal tem que fazer, para não deixar essa coisa toda predominar. Acho que tudo é um equilíbrio: o trabalho, a relação e os filhos.”

Amamentação“Quando eu cheguei em casa da UTI, queria que o Gael se recuperasse, estava me doando totalmente. Os três primeiros meses eu me anulei, me larguei um pouco. Não me cobrei nada, não se importei com o peso e só queria amamentar’.”