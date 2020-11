Câmara Laranjeiras: Candidatos farão prova objetiva dia13/12

Os candidatos inscritos no concurso público da Câmara Municipal de Laranjeiras vão realizar as provas objetivas e entregar os títulos correspondentes a cada cargo no dia 13 de dezembro. Ainda de acordo com o edital nº 01/2020, a divulgação com o resultado dos aprovados será realizada no dia 31 de dezembro.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul e serão considerados documentos de identificação: carteira identidade (dentro do prazo de validade – inferior a 10 anos da data de expedição), carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

Segundo a organização do concurso, não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolos ou quaisquer outros documentos de identificação diferentes dos acima estabelecidos. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis ou danificados.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19

A organização do concurso chama atenção dos candidatos também para que adotem as medidas prevenção ao novo coronavírus. Todos deverão comparecer ao local de realização da prova usando OBRIGATORIAMENTE A MÁSCARA. Assim como, os candidatos deverão levar seu próprio álcool em gel 70% para uso individual durante a prova, armazenado em recipiente pequeno e em embalagem transparente sem rótulo.

CONFIRA OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

Cargo:

– AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

– Local: ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO FILADELFO OLIVEIRA.

­Cargos:

– AUDITOR DE CONTROLE INTERNO, RECEPCIONISTA, TÉCNICO DE CONTABILIDADE, SERVENTE E VIGILANTE

– Local: COLÉGIO ESTADUAL PROFª ZIZINHA GUIMARÃES

