Campanha de Vacinação Antirrábica segue até esta quinta-feira, 12

11/11/20 - 13:38:04

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue até esta quinta-feira, 12, a segunda fase volante da Campanha de Vacinação Antirrábica na capital. Até o momento, já foram imunizados 36.933 animais e a meta é vacinar 39.750, entre cães e gatos.

Nesta quarta-feira, 11, as equipes estão no Mosqueiro (Povoado São José, Gameleira, Povoado Suíça, Várzea Grande, Zenza I e II); e, amanhã, continuarão no Mosqueiro (Matapuã, Areia Branca e parte central do povoado).

De acordo com a gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena, a vacina é a principal forma de prevenção da raiva, que é uma doença grave que leva a óbito no caso dos animais e com ocorrência de poucos casos de cura em seres humanos, porém com grandes sequelas.

“Em casos suspeitos de raiva, o CCZ deve ser informado para acompanhamento do caso e realização dos exames necessários após o óbito. É importante informar que em caso de mordidas de cães, gatos conhecidos ou desconhecidos e morcegos, as pessoas procurem atendimento médico para ser iniciado o protocolo vacinal pós-exposição e para que o animal fique em observação por um período de 10 dias”, explicou.

Quem perdeu a campanha de vacinação, pode levar o animal no Centro de Controle de Zoonoses, das 8h às 17h.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE