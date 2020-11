Em Aracaju, a LBV já entregou mais de 15 toneladas de doações a centenas de famílias na pandemia

11/11/20 - 12:58:35

Por meio do seu Centro Comunitário de Assistência Social, a LBV continua beneficiando as famílias em situação de risco social

Graças aos colaboradores e parceiros, a LBV em Aracaju já entregou mais de 15 toneladas de doações a centenas de famílias afetadas pela pandemia, foram doadas cestas de alimentos não perecíveis, cestas verdes e kits de limpeza e higiene.

Por meio do seu Centro Comunitário de Assistência Social, a instituição continua com a corrente solidária nesse momento desafiador, amparando as pessoas que perderam seus empregos ou tiveram sua renda afetada.

“Eu só quero aqui agradecer a LBV e a todos os colaboradores pelo apoio que eles vêm dando durante essa pandemia, se não fosse os colaboradores e a LBV não sei o que seria de nós”, destacou Taina Menezes Azevedo, atendida pela entidade.

Na unidade social de Aracaju, a instituição desenvolve programas socioeducativos que visam fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de prevenir situações de risco que envolvam as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias de baixa renda. Além de amparar as famílias, a LBV também está realizando as atividades lúdicas remotas para as crianças atendidas em seus serviços e programas.

Cada criança recebe kits com material didático para usar em casa, contendo diversos itens como lápis de cor, hidrocor, cola branca, jogos, emborrachado, tesoura, entre outros, de acordo com as atividades lúdicas direcionadas pelos educadores.

Maria Lucélia, tem dois filhos atendidos pela LBV. “Por causa da pandemia, não estão saindo. As atividades impressas chegaram em boa hora, eles ficam juntos seguindo as dicas e confeccionando o brinquedo da orientação. Está sendo muito divertido, eles aprendem e se ocupam, aqui em casa não tem internet, mas com as atividades semanais impressas e o material didático dado pela LBV é muito bom, eles aprendem e brincam, até eu acabo participando também. Estou agradecida pela LBV nos dedicar atenção nesse momento de angustia e incertezas”, ressaltou.

Para que mais famílias recebam a ajuda necessária neste momento, toda doação é muito bem-vinda! Para colaborar, acesse o site lbv.org.br e doe cestas de alimentos e kits de limpeza. A doação é simples, rápida e segura. Acompanhe as ações da LBV no endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram. Ou se preferir pelo telefone. (79) 3241-4614. A LBV em Aracaju está localizada na Rua Reis Lima, 181 – Ao Lado do CAIC no Bairro Industrial.

Fonte e foto assessoria