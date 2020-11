Justiça não reconhece compra de votos em áudio de Juca e determina exclusão de matéria

11/11/20 - 06:36:57

Na última segunda-feira, 9, o site NE Notícias e o programa Impacto da Rádio Jornal publicaram informações a respeito de uma suposta compra de votos no município de Laranjeiras. A matéria “Ex-prefeito compra voto” utilizou-se de um áudio do candidato a prefeito, José Araújo Leite (Juca) – MDB, para acusá-lo do crime eleitoral de compra de votos. Após analisar o texto e a gravação, o juiz Fernando Luiz Lopes Dantas determinou a exclusão imediata da publicação no NE NOTÍCIAS, sob pena de multa no valor de R$ 15 mil.

A decisão ressalta que no áudio a que se refere a matéria não há qualquer menção a dinheiro e, menos ainda, à compra de voto. O mesmo é dito em relação aos comentários formulados pelo radialista Gilmar Carvalho, responsável pelo NE Notícias, que também veiculou a gravação no programa “Impacto”, apresentado por ele na Rádio Jornal FM.

De acordo com a decisão, em ambos os casos, na matéria do site e no programa de rádio, “não há qualquer menção a dinheiro e, menos ainda, à compra de voto. Que não se firma em qualquer elemento idôneo que possa ratificar minimamente a grave acusação que é dirigida ao representante José de Araújo Leite Neto”.

Por fim, o juiz determina que a Rádio Jornal e NE Notícias excluam a matéria, bem como que tanto os veículos quanto Gilmar Carvalho se abstenham de promover a sua veiculação, ainda que revestida com outra capa e como “nova” notícia, em qualquer meio de comunicação.

POR ASCOM/MDB LARANJEIRAS