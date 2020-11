Manu lamenta boatos e tranquiliza eleitores: minha candidatura está legível

11/11/20 - 10:36:58

A força da campanha a vereadora de Aracaju, de Manu, está incomodando tanto que os adversários que estão desesperados e criando boatos, para prejudicar a sua candidatura. Mas a petista não desanima e tranquiliza a população. Manu é candidata sim!

“Minha candidatura foi deferida pelo TRE e está legível. Estou pronta para receber o seu voto de confiança no próximo domingo. São irresponsáveis quem estão espalhando notícias falsas para me prejudicar mas não vão conseguir. Eles estão desesperados e apelando espalhando inverdades. Sigo com a mesma transparência que me comprometi desde o início da campanha. Estou sendo tão bem recebida por todos em casa visita e meu sentimento é de gratidão. Estou muito feliz e vou retribuir trabalhando em prol de toda a população aracajuana na Câmara Municipal de Aracaju”, garante.

O PT não enviou a documentação completa de Manu para o TRE mas o partido e o jurídico da candidata já estão resolvendo a pendência. O advogado entrou com recurso e tudo será regularizado.

Manu chega à reta final com a mesma energia do início, com muita disposição, levando esperando para a população. A petista se destaca pela forma transparente que vem realizando, percorrendo cada região da capital e conhecendo de perto os problemas para buscar solução.

Como mãe, a jovem que faz sua estreia na política, tem ouvido muitas reclamações do povo e leva esperança durante as suas visitas e carreatas. “Fico feliz demais com esse carinho. Sempre fui bem recebida e nunca prometi o que não pode ser feito. Por isso que as pessoas se identificam comigo. Conheço a cidade e quero fazer um mandato para todos e para todas”, orgulha-se.

A candidata tem um projeto que pretende propor a ampliação do número de creches nos bairros da capital possibilitando uma Educação Básica de qualidade e automaticamente auxiliando as mães a terem mais liberdade no ingresso do mercado de trabalho.

Manu defende a valorização da mulher, incentiva ao empreendedorismo local direcionado a juventude, quer combater a desigualdade social, vai lutar pela capacitação e inserção das pessoas no mercado de trabalho e também pelos grupos de vulneráveis.

A desigualdade de gênero também é defendida pela jovem que pede para acabar com o preconceito, diz que aposta no potencial dessas pessoas que merecem espaço nas administrações públicas. Manu vai defender ainda os artistas para fortalecer a cultura, os negros, crianças animais e a comunidade LGBTQI+.

Fonte e foto assessoria