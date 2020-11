Moradores do Santos Dumont depositam confiança em Danielle Garcia prefeita

11/11/20 - 05:50:45

Os moradores do bairro Santos Dumont receberam, nesta segunda-feira, 09, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e o candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB), que promoveram mais uma carreata da esperança.

Danielle teve mais uma demonstração da confiança que os aracajuanos estão depositando em seu projeto. “Essa receptividade calorosa que estamos presenciando em cada bairro só amplia a certeza de que nossas propostas estão de acordo com as demandas e expectativas da população”, destacou.

A candidata reforçou que vai promover a mudança que Aracaju tanto espera. “Manteremos o diálogo constante com os aracajuanos para que eles estejam envolvidos com a gestão da cidade, inclusive colaborando com o processo de decisão das políticas públicas que precisam ser desenvolvidas em todas as áreas de responsabilidade da Prefeitura”, ressaltou.

Fonte e foto assessoria