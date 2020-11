Nova base do Samu na Unit proporcionará mais agilidade no atendimento na zona Sul

11/11/20 - 15:31:55

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, e o reitor da Universidade Tiradentes (Unit), professor Jouberto Uchôa de Mendonça, formalizaram na manhã desta quarta-feira, 11, o Termo de Cooperação Técnica para a instalação de uma nova base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) no Campus Farolândia. A nova base, que entrou em operação hoje, é composta por uma Unidade de Suporte Avançado (USA), uma Unidade de Suporte Básico (USB) e quatro motolâncias.

Com acesso independente, a base descentralizada foi erguida pela Universidade Tiradentes (Unit) e dispõe de área para estacionamento das ambulâncias e motolâncias. Essa base do Samu é a terceira na capital sergipana, totalizando 37 em todo o estado. Hoje, Aracaju possui bases nos bairros Siqueira Campos e no Capucho, em anexo ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). Irá beneficiar, principalmente, os moradores das zonas Sul e de Expansão, diminuindo o tempo de resposta de assistência ao paciente.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) ficou com a responsabilidade pelos equipamentos operacionais e insumos. “A formação da parceria com a Unit foi fundamental para trazermos uma base do Samu para atender uma parte do território de Aracaju que estava mais distante das outras unidades que temos instaladas na capital e isso significa que estamos aproximando os serviços e melhorando o tempo-resposta às ocorrências”, declarou a secretária Mércia Feitosa, salientando que a nova base do Samu é a demonstração do quanto os serviços de saúde podem crescer com as parcerias.

O reitor da Unit, professor Jouberto Uchôa de Mendonça, enfatizou que a parceria resultou de um compromisso da Unit com o Estado de Sergipe. “Nós tomamos conhecimento de que o Samu precisava de uma base descentralizada para atender a comunidade da zona sul da cidade e então nos comprometemos em sanar essa situação realizando a obra de construção da unidade. Aqui está o nosso compromisso como instituição do Estado que foi criada com o objetivo de ajudar Sergipe a crescer”, declarou.

A parceria que contempla a população da Zona Sul traz benefícios também para a comunidade acadêmica dos cursos de Enfermagem e Medicina, como destacou o vice-presidente de Relações Institucionais da Unit, professor Saumineo Nascimento. “Nossos estudantes estarão aqui, interagindo com as equipes do Samu no processo de aprendizagem e qualificação desse aprendizado. Então é uma parceria que atende as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde e a nossa também, enquanto instituição de ensino superior”, concluiu.

Fonte e foto SES