POLÍCIA CIVIL CONCLUI INQUÉRITO SOBRE MORTE DE VÍTIMA ATINGIDA POR MÁQUINA

11/11/20 - 07:26:18

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar as circustâncias nas quais ocorreu a morte do homem identificado como José Augusto Vieira dos Santos, de 59 anos. A vítima faleceu após ser atingido por uma máquina de pavimentação no povoado Colônia 13, no município de Lagarto.

O acidente aconteceu no dia 18 de outubro deste ano e a vítima, ao ser atingida pela máquina de compactação de asfalto, morreu na hora e gerou grande repercussão na cidade “Ele transitava pela calçada quando tropeçou e acabou caindo debaixo do aparelho de compactação do asfalto, o qual estava sendo conduzido por um dos operadores que realizava o serviço de recapeamento asfáltico”, explicou o delegado Alisson Lial.

De acordo com a análise da perícia, a conduta praticada pelo operador da máquina é atípica devido à carência de culpa e dolo relacionada com uma possível prática criminosa. A Polícia Civil explica que o procedimento será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para adoção das medidas cabíveis.

Informações e foto SSP