PSL FAZ DIVISÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA CANDIDATOS NO INTERIOR DO ESTADO

11/11/20 - 16:20:35

A Executiva Estadual do PSL em Sergipe informa que já iniciou o processo de transferência de recursos do fundo eleitoral para os candidatos a vereador pelo partido.

Até a próxima quinta-feira, dia 12, já terão os recursos em suas contas de campanha os candidatos proporcionais dos municípios de Santo Amaro, Neópolis, Cristinapolis, São Cristóvão, Carmópolis e Lagarto.

A direção do partido esclarece ainda que os repassem ocorrem conforme orientação da Executiva Nacional, que instruiu os diretórios a efetuar as transferências de acordo com a viabilidade eleitoral dos candidatos.

Ascom PSL