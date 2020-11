Rodrigo Valadares reforça compromisso com a geração de emprego e renda em Aracaju

11/11/20 - 05:33:42

Durante toda a campanha, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, tem demonstrado comprometimento em projetos que desenvolverão o emprego e a renda na capital sergipana. Na reta final, seguindo a mesma linha, o candidato bolsonarista fez questão de reforçar sua incumbência.

Segundo dados do IBGE, em julho deste ano, Sergipe apresentou uma taxa de 11,9% de desempregados, que equivale a, aproximadamente,100 mil pessoas sem emprego. Em 2018, Aracaju fez parte dos recordes de desemprego e em 2019 foi a terceira capital com mais pessoas desempregadas.

Visando modificar essa triste realidade, Rodrigo destacou que fará algumas alterações no ISS, a fim de atrair empresas e, consequentemente, empregos.

“Reduzir os impostos é o primeiro ponto. Nós temos um ISS de 5%, é um absurdo. 70% da arrecadação local vem do ISS, a gente tem que tornar o ISS de 5 para 2% para micro e pequenas empresas, a fim de atraí-las. Além disso, temos que ter um plano sem impostos e sem regulamentação para a inovação tecnológica, é a próxima fronteira, não adianta a gente esquecer a tecnologia”, disse.

O candidato ressaltou ainda a necessidade em aplicar suas propostas apontadas em seu Plano de Governo para recuperar a deteriorada cadeia turística e iniciar a retomada econômica agressiva do setor.

“É necessário buscar o desenvolvimento do ‘Plano Municipal de Turismo’, pois além de trazer força a geração de emprego e renda, reflete na recuperação do sentimento de orgulho em ser aracajuano”, destacou.

Para tanto, o candidato listou alguns dos projetos que serão aplicados em seu mandato na prefeitura de Aracaju.

“Transformação do Kartódromo Emerson Fittipaldi em Autódromo Internacional por meio de Parceria Público-Privada, visando a atração de investimentos e da vinda de categorias automobilísticas para Aracaju; Criação de calendário de eventos, em parceria com a iniciativa privada, aproveitando o espaço urbano para promoção de atividades culturais, gastronômicas, musicais, artísticas, entre outras; Garantir a manutenção de instalações e equipamentos turísticos por meio de parcerias com o setor privado e o fomento de Aracaju no Brasil e no exterior”.

Ainda segundo Rodrigo Valadares, falar de turismo trás sentimentos bons, pois rememora a excelente gestão de seu pai, Pedrinho Valadares, enquanto Secretário de Turismo.

“Falar de Turismo é algo que me toca muito, porque meu pai foi Secretário de Turismo, de 2003 a 2006, e foi o melhor Secretário de Turismo que esse Estado já teve. Foi na gestão de meu pai que teve a reforma da orla, tornando a orla mais bonita do Brasil e queremos recuperar esse título”, afirmou.

Fonte e foto assessoria