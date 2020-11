Sergas homenageia a Unit pelos seus 58 anos de existência

11/11/20 - 05:57:08

Na última segunda-feira, dia 09, o diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa realizou uma visita de cortesia à Universidade Tiradentes (UNIT), como forma de retribuir a recente visita do magnífico reitor, Joubert Uchôa, à Companhia, bem como a doação de livros que a instituição de ensino fez ao acervo da biblioteca que está sendo montada na sede da Sergás.

Segundo Valmor Barbosa a ida à Unit foi uma forma também de a companhia homenagear a instituição de ensino e seu fundador, pelos 58 anos de existência, coroados de sucesso. Na oportunidade a Sergas, representada pelo diretor-presidente e com a anuência dos demais diretores, fez a doação de uma obra de arte do artista, Pedro Silva, que retrata o estuário do Rio Sergipe, tendo ao fundo a rua da Frente, em nossa capital.

“Antigamente as pessoas iam muito para a Bahia para estudar e se graduar, Mas desde a criação e ampliação das universidades e seus cursos, enfatizo a importância da Universidade Tiradentes nesse processo, isso mudou. Hoje, as pessoas vêm de outros estados estudar aqui em Sergipe, nas modernas instalações da Unit”, destacou.

Valmor lembrou ainda que hoje a Unit se faz presente em vários estados do Brasil, seja com seus Campus, ou pelos profissionais formados em suas salas de aula. “Isso graças a um grande ator que é o magnífico reitor, Joubert Uchôa, que expandiu os horizontes da educação além fronteiras, em vários outros estados brasileiros e até em Boston, nos Estados Unidos. Uchôa é um homem visionário, que enxergou a necessidade em propiciar educação e cultura a uma grande parcela da população”, declarou.

O professor Uchôa se mostrou surpreso pela homenagem e o carinho recebido através da diretoria da Sergas, na pessoa do presidente, Valmor Barbosa. “Um homem competente e respeitado pelas suas atitudes de zelo pela coisa pública e pelo sucesso que desempenha em todos os órgãos os quais dirigiu. E agora que chegou numa área dificílima, como é a área do gás, vemos Valmor realizando um trabalho de projeto futuro para a companhia”, disse.

Para o vice presidente de relações institucionais do grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, o estreitamento das relações entre as instituições Sergas e Unit é muito importante e abrangem o eixo acadêmico, onde há tratativas para oferecer cursos de engenharias de graduação e pós-graduação para os colaboradores da Sergas; e de extensão, onde as instituições estão firmando uma parceria para contratação de estágios. “Além disso, estamos conversamos e iremos estudar a viabilidade do uso do gás como energia para nossas instalações físicas”, explicou Saumíneo.

Fonte e foto assessoria