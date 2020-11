Sinal de rompimento com o PT

11/11/20 - 00:26:40

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O jornalista Jozailto Lima, editor do site jjpolítica, conversou ontem com o governador Belivaldo Chagas. Ouviu dele que “politicamente, não vou dar nenhuma resposta ao candidato a prefeito pelo PT, Marcio Macêdo”. E explicou: “não darei por uma questão e por um fato que já estão aí postos e postíssimos: o povo de Aracaju já disse, pela voz das pesquisas e com grande clareza, que não quer Márcio, como prefeito, nem pintado a ouro”. Segundo o governador, ainda na conversa com Jozailto, “essa é uma mensagem objetiva que parece que só o próprio Márcio Macêdo não quer ouvir e nem entender. Problema lá dele”.

A reação do governador Belivaldo Chagas foi em razão de uma publicação feita pelo atento Jozailto, em sua coluna Aparte, do jjpolítica, de um texto distribuído à imprensa pela assessoria de Márcio Macêdo, domingo passado, sobre carreata realizada em Aracaju. Jozailto percebeu que ele “lançou um ataque direto e frontal ao governador”, ao dizer que enfrenta “duas máquinas públicas fortes”, numa clara referência à Prefeitura de Aracaju e ao Governo do Estado de Sergipe.

Márcio fez as declarações ao lado da vice-governadora Eliane Aquino (PT), que “não rompeu com Belivaldo Chagas e mantém bons e graúdos espaços na administração estadual sergipana – apesar do choro eterno de que nada pode por ali. Eliane Aquino é, na verdade e no entanto, ao lado de Belivaldo, a expressão máxima da máquina pública estadual. Inclusive é dela a indicação de Leda Couto para a Secretaria de Estado da Inclusão Social, onde estão nomeados muitos e muitos petistas”, lembrou o perspicaz Jozailto.

As duas notícias – a fala de Márcio Macedo e a resposta do governador Belivaldo Chagas – publicadas com exclusividade por Jozailto Lima, provocaram uma indagação natural: será um rompimento político definitivo? Tem tudo para ser. Aliás, isso já fora previsto anteriormente, em razão da dificuldade dos petistas se manterem aliados ao Governo e rompidos com a Prefeitura, com um e outro subindo em palanques opostos nas eleições municipais de Aracaju.

A tendência natural é que o PT deixe o bloco do Governo logo após as eleições. Em caso de Edvaldo Nogueira reeleger-se, forma-se uma dissidência dentro do grupo, que será prejudicial à administração estadual. Belivaldo Chagas, inclusive, disse que é mais fácil o candidato petista Márcio Macêdo estar usando a máquina do que ele, lembrando que o PT tem a vice-governadora Eliane Aquino, com a Secretaria da Inclusão Social, além do partido atuar na Secretaria da Agricultura e ter vários outros órgãos importantes na atual administração. Para lembrar, ninguém do PT foi exonerado.

Há um detalhe que já se pode especular e que é indicativo de um rompimento inevitável. Nas eleições ao Governo de 2022, o PT terá um candidato ao Governo e tudo indica que será o senador Rogério Carvalho, por ser o melhor nome. Mas o PSD também quer fazer o sucessor. Dois nomes aparecem: deputado Fábio Mitidieri e Ulices Andrade. O governador Belivaldo Chagas não deixará de apoiar um dos dois a governador, o que fica clara a impossibilidade de continuarem juntos.

O clima não é de continuidade do bloco formado em 2018. Os partidos podem tomar outros rumos, principalmente o PT, que lutará para retornar ao Governo, mas certamente sem o apoio da maioria do bloco que hoje tem liderança de Belivaldo Chagas. Haverá um novo quadro que defina bem esquerda, centro-esquerda, direita e centro-direita, todos em um clima de entendimento ideológico e programático.

Apenas para sentir a diferença: a maioria que integra o Governo tem certeza que Edvaldo Nogueira se elege no primeiro turno. Acha que no domingo, quando for votar, o eleitor avaliará o que foi feito na administração municipal nesses quatro ano e não vai optar pelo que possa ser construído através de promessas.

Laércio e clonagem

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) está informando que estão usando o seu nome para clonagem no WhatsApp: “não estou cadastrando número de telefone para fazer convite a evento”, disse Laércio.

*** Pede que “não forneçam número de seis dígitos que vão chegar no seu celular, porque se trata de código de segurança do WhatsApp”.

Indefere a Manu

TRE-SE indefere candidatura à vereadora de Manu (PT), filha de Emannoel Nascimento, sob alegação de que ela não comprovou filiação ao partido.

*** Segundo fonte do PT, Manu é filiada à sigla desde 2015 e os advogados estão atuando para comprovar o seu registro no partido.

Muito estranho

A assessoria de comunicação do candidato petista Márcio Macedo reconhece que o deputado federal João Daniel sempre teve “compromisso com o povo”.

*** João Daniel é o presidente regional do PT e a assessoria diz que “ele sabe que Márcio Macedo e a professora Ana Lúcia vão manter o compromisso do PT com as classes trabalhadoras de Aracaju.”

*** Esclarecimento muito estranho…

Forma voluntária

Um militante influente do PT admitiu ontem que vê condições de Márcio Macedo, o candidato a prefeito pelo partido, chegar ao segundo turno.

*** A fonte acha que se não fosse a pandemia a situação de Márcio seria outra, porque a militância estaria nas ruas, atuando de forma voluntária.

Situação em Socorro

Um distribuidor de água mineral, um cabeleireiro e um técnico em informática, sem se encontraram, informaram que em Nossa Senhora do Socorro o candidato Fábio Henrique (PDT) pode ser o eleito.

*** Da mesma forma, os três também acham que será uma disputa acirrada, mas que o padre não se reelege.

*** Um detalhe: o técnico em informática disse que o Dr. Samuel, também candidato a prefeito em Socorro, terá muito voto.

O pior na política

O presidente regional do Avante, Clóvis Silveira, desabafou ontem: “o pior na política hoje, é quando alguém começa a se achar dono da razão”.

*** – Essas pessoas “não separa o joio do trigo, colocam todos na mesma vala comum, a gente fica segurando para não ser grosso”.

Lúcio e Rodrigo

Nessa reta final, o candidato do Avante a prefeito, Lúcio Flávio, que rasteja nas pesquisas, está em campanha acirrada contra o deputado Rodrigo Valadares, também candidato a prefeito pelo PTB.

*** Ontem ele esteve em frente ao prédio da Polícia Federal para prestar queixa crime “contra um político”. Diz que qualquer um “para ser político precisa ser honesto e homem com ‘H’ maiúsculo”.

O recado enviado

Em frente a PF Lúcio diz que se encontrou com apoiadores da candidata a prefeita de Socorro, “Eliane da Sopa, que tinha um recado a dar”.

*** Lúcio pergunta: “Qual o recado pessoal”? E o grupo cita Rodrigo Valadares, expondo faixas contra ele.

Deve ser desespero

O candidato do PTB a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, disse ontem que também está se perguntando por que o candidato do Avante, Lúcio Flávio, está o atacando.

*** – Só pode ser desespero, ele achou que teria os votos da direita. Mas a direita está votando comigo. É aí o motivo do desespero dele, respondeu.

*** Rodrigo acredita que haverá segundo turno e diz que “a delegada despencou nas pesquisas e nós crescemos bastante. Não tenho dúvidas que estarei na final”.

Direita na briga

A direita é mais radical que a esquerda: “não se une nem na cadeia”. Da mesma linha ideológica, bolsonarista doente, Lúcio Flávio quer tirar votos de Rodrigo ao invés de tentar fortalecê-lo.

*** Sem qualquer chance de aparecer bem nas pesquisas, Lúcio favorece até a candidatos da esquerda para tentar derrotar Rodrigo.

Chama a atenção

O candidato a vereador Arlindo Lindo disse ontem que está impressionado com o crescimento de Rodrigo Valadares (PTB) na região Norte de Aracaju.

*** Não fez avaliação em relação a outros candidatos, mas disse que o nome de Rodrigo está aparecendo de forma que chama a atenção.

Posição na sabatina

Na sabatina realizada pela OAB-SE, com candidatos a prefeito de Aracaju, a maioria que ouviu os projetos e programas de cada um considerou que dois deles saíram-se bem.

*** Um deles foi razoável e o restante abaixo das expectativas. Apenas um dos onze candidatos não compareceu.

Denuncia violência

Jornalista Cláudio Nunes denuncia que Arauá, Lagarto, Tobias Barreto e Malhador são apenas quatro municípios de Sergipe que necessitam de tropas no dia da eleição.

*** Acrescenta que “a Justiça precisa ficar atenta, porque têm vários outros”.

*** E conclui: “Tem muito meliante disfarçado de político intimidando e achando que voto se conquista na violência”.

Rogério e Vacina

O senador Rogério Carvalho (PT) encaminha requerimento à Mesa do Senado convidando o presidente da Anvisa, para esclarecer suspensão dos estudos para a vacina.

*** – Exigimos explicações dos motivos para se interromper os estudos de uma vacina no momento em que o Brasil espera ansioso pelo fim da pandemia, disse.

*** Rogério diz que “não podemos aceitar politizar uma questão crucial para saúde pública nacional”.

País de maricas

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) pergunta: “Jair Bolsonaro acha que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas”? Ele mesmo responde: “Errado”!

*** – O Brasil precisa é deixar de ser um país de inocentes que confiam em qualquer boçal que se apresenta como mito, complementa.

*** E sugere: “São mais de 160 mil famílias de luto, honre sua faixa, seja adulto e mostre respeito”!

Uma boa conversa

Chuvas de pesquisas – A partir de hoje uma sucessão de pesquisas serão divulgadas em todos os municípios, contratadas por candidatos a prefeito de todos os lados.

Dia de Ibope – Amanhã é dia de divulgação de pesquisas do Ibope, pela TV-Sergipe, quando serão ouvidas 504 pessoas por telefone.

Mais avaliações – Em Lagarto há uma guerra de resultados. São avaliações que saem de todos os lados, que dão vitória aos candidatos dos grupos que contratam.

Mercado de votos – Cada vez mais cresce o número de bairros com a presença de candidatos a prefeito fazendo funcionar o mercado de votos. Só não flagra quem não quer.

Márcio Macêdo – A cada gesto de carinho, tenho a certeza que Aracaju quer a mudança, quer a gestão do PT pra cuidar da cidade.

Fernando Dantas – Meu medo é a gente declarar guerra e os Estados Unidos se renderem. Já pensou ter que tomar conta daquele paísão todo?

Clóvis Silveira – Tem gente que não sabe nem administrar a própria vida, mas sabe o que é melhor para o Estados Unidos, é brincadeira não!

Band jornalismo – Bolsonaro chama Biden de candidato e diz que “quando a saliva acaba tem que ter pólvora”.