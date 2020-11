Sincadise e associados participam do Encontro de Vendas Nordeste

11/11/20 - 10:55:20

Foi realizado no último sábado, 07, no canal da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa), no YouTube, o Encontro de Vendas Nordeste. Mais de 400 pessoas representaram o Estado de Sergipe no evento, que ocorreu de forma virtual, devido a pandemia da Covid-19.

O Sincadise, em parceria com outros Sindicatos e Associações da Região Nordeste, ligados ao setor, participou ativamente. O presidente da entidade, Breno França, deu as boas-vindas ao público presente e destacou o trabalho do presidente da ABAD, Emerson Destro, a frente da entidade. “Eu avalio como a melhor gestão da associação nos últimos anos, desde que eu passei a ser diretor do Sincadise e frequentar os eventos e as ações encabeçadas pela ABAD”, disse.

França também parabenizou os demais presidentes das afiliadas Nordeste e destacou o trabalho dos executivos. “Parabenizo os demais colegas das afiliadas Nordeste, liderados pelo coordenador Antônio Cabral e, também, os executivos, não só do Nordeste, mas do Brasil. Destaco aqui o trabalho da nossa executiva, Márcia Costa, que brilhantemente vem coordenando os executivos das afiliadas Nordeste, sempre em busca de dinamizar as atividades das entidades da nossa região”, falou.

O presidente da ABAD, Emerson Destro, agradeceu a presença e todos e parabenizou pela iniciativa. “É muito importante estarmos atualizando nossos conhecimentos e nos motivando, principalmente no ano em que a gente passou a maior parte do tempo longe, cada um no seu ambiente de trabalho, na sua região de trabalho. Então, é uma forma de a gente se reunir e trocar experiências, afirmou.

Além dele, o líder da Região Nordeste, Antônio Cabral, atual presidente da Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia – ASDAB, cumprimentou o público e destacou a nova forma de realização do evento. “Estamos fazendo o evento online, por conta do novo normal, substituindo assim o Encontro Nordeste presencial. É o 4º encontro exitoso, baseado em conhecimento de negócios, com mais de 10 palestras. Este ano, portanto, não poderíamos deixar passar em branco”, ressaltou.

Após as apresentações dos representantes das entidades participantes, o presidente executivo do Instituto Rede Expertise, Mário Borgo, deu início a palestra “Vender, crescer e expandir é uma questão de estratégias”. Ele abordou diversas perspectivas, entre elas, mercado, mudanças e potencial. Ao final do evento, foi realizado o sorteio de um notebook, para os participantes e cada afiliada.

O vencedor do Estado de Sergipe foi o vendedor e consultor de vendas da empresa Trokbat Distribuidora, Moacir Queiroz, que destacou a importância do evento. “Foi um encontro muito valioso, pois aprendi bastante através da experiência de quem já teve no meu lugar. Foi um evento que mostrou que temos que pensar fora da caixa, procurando se inovar, criar conteúdo e, acima de tudo, entender o seu produto e o seu cliente”, comentou.

Quem não pôde participar, tem a oportunidade de assistir ao evento através do link disponibilizado AQUI.

Por Hugo Barbosa

Foto assessoria