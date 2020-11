CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO TERMINA NA SEXTA

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio chega ao fim nesta sexta-feira, 13, com 85 mil doses aplicadas e uma cobertura vacinal de 63%, índice muito abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde que é de 95%. Em Sergipe, 135 mil crianças com idade de um a menor de cinco anos precisam ser imunizadas contra a doença que causa a paralisia infantil. A vacina Tríplice Viral segue um desempenho muito baixo. Com 224.200 doses aplicadas, a cobertura vacinal chega a apenas 24% da meta pretendida.

A campanha de vacinação foi aberta no dia cinco de outubro, segundo informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, acrescentando que durante todo esse período a Secretaria de Estado da Saúde (SES) atuou na mobilização e orientação aos 75 municípios sergipanos quanto à execução da campanha e lembrou que a Tríplice Viral imuniza contra o sarampo, caxumba e rubéola.

Não haverá prorrogação da campanha. As vacinas estão na rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS), tanto a Pólio, para crianças de um a menor cinco anos, quanto a Tríplice Viral, para adultos de 20 até 49 anos. “A Pólio oral volta a ser aplicada como reforço nas crianças de 1 ano e três meses e com quatro anos, e a Tríplice Viral volta para rotina de adulto que é duas doses para quem tem até 30 anos e partir dessa idade, dose única”, informou Lira.

Ela salientou a importância de pais, responsáveis e adultos aproveitarem a oportunidade do último dia de campanha para vacinarem suas crianças e se imunizarem também. Destacou a necessidade de se elevar a cobertura vacinal da Pólio e da Tríplice Viral, considerando que quando a maior parte da população está imunizada ocorre uma interrupção na transmissão da doença.

