Edvaldo rebate fake news da oposição e destaca investimentos no Paraíso do Sul

12/11/20 - 14:21:28

Candidato à reeleição pelo PDT, o prefeito Edvaldo Nogueira lamentou, nesta quinta-feira, 12, que a oposição esteja divulgando informações falsas sobre o Paraíso do Sul, loteamento localizado no bairro Santa Maria, para confundir o eleitorado aracajuano na reta final desta campanha eleitoral.

“Estamos investindo quase R$6,3 milhões na execução do projeto de infraestrutura e urbanização do Paraíso do Sul, contemplando, nesta primeira etapa, mais de dez vias da localidade com redes de água e de esgoto, drenagem pluvial, calçadas com acessibilidade e pavimentação”, destacou Edvaldo.

Segundo o prefeito, “candidatos que não conhecem a cidade e não têm propostas a apresentar” têm insistido na estratégia de atacá-lo “com o recurso rasteiro e criminoso de propagação de notícias falsas”, disse, ao ressaltar que essa prática representa um desrespeito ao eleitor e ao processo democrático.

Para Edvaldo, a resposta a esse tipo de campanha negativa quem dará “serão os aracajuanos, nas urnas, escolhendo quem realmente trabalha pela cidade”. “Quem mora no Paraíso do Sul já sabe do compromisso do nosso governo com aquela comunidade. Prometemos urbanizar todo o loteamento e assim estamos fazendo”, enfatizou.

Líder comunitária do Paraíso do Sul, a cantora Sheila Ramos confirma as afirmações do prefeito e destaca que ele “tem feito um trabalho maravilhoso” na localidade onde mora há dezessete anos. “Como aqui é uma comunidade grande, [a obra de infraestrutura] está sendo feita por etapas, e vai vir a segunda e a terceira etapas”, disse.

“Não acreditem em fake news”, apelou Sheila ao comentar sobre vídeo de propaganda eleitoral de candidato da oposição que insinua haver uma suposta ausência da gestão de Edvaldo no Paraíso do Sul. “Nossa realidade era a lama, e hoje nós temos dignidade”, disse ela ao se referir à melhoria da qualidade de vida proporcionada pela obra realizada na localidade.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes