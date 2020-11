Justiça Eleitoral suspende divulgação de pesquisa do Ibope na TV-Sergipe nesta quinta

A Justiça Eleitoral suspendeu a divulgação da pesquisa encomendada pela TV Sergipe ao Ibope e que seria divulgada na noite desta quinta-feira, 12. De acordo com a decisão, há incongruências quanto as variáveis apresentadas em relação à renda familiar. Ainda na decisão, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

Ainda de acordo com a decisão, “a fumaça do bom direito se encontra presente em face da documentação acostada, vez que dentre os argumentos que fundamentam a inicial, destaca-se: “RENDA FAMILIAR: Até 1 salário mínimo: 24%; Mais de 1 a 2 salários mínimos 23%; Mais de 2 a 5 salários: 21%; Mais de 5 salários-mínimos: 25%.

” Ou seja, ao realizar o devido somatório dos índices dispostos, a soma das variáveis não alcança a percentagem de 100%, havendo, portanto, um erro estatístico. Neste sentido, existe uma incongruência em relação aos percentuais estatísticos apresentados, o que pode desabonar o resultado da pesquisa”, disse a juíza Eliane Cardoso Costa Magalhães em sua decisão.