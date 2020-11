Rodrigo reforça compromisso com inclusão, acessibilidade e mobilidade em Aracaju

12/11/20 - 16:49:37

Por todo o mundo, o cuidado com acessibilidade e inclusão para pessoas com algum tipo de deficiência vem se mostrando forte, todavia, no Brasil, ainda é possível notar uma carência de políticas públicas efetivas e eficazes que abarcam esta parcela da população.

Segundo dados do IBGE (2010), o Brasil possui cerca de 24% da população com algum grau de deficiência, sendo que 6,7% declaram ter deficiências severas seja ela física ou mental. Em Sergipe, a estimativa é que 518 mil pessoas apresentam algum tipo de deficiência.

Apesar deste grande número, a Liberdade de ir e vir, e de se comunicar, que são direitos básicos, com frequência são negadas. Há anos os serviços prestados à população, sejam elas públicos ou privados e os meios de transporte devem ser acessíveis a todos, sob pena de processo criminal por discriminação, segundo a LBI (Lei Brasileira de Inclusão a Pessoa com Deficiência, nº 13.146/2015) e, mesmo assim, a falha é recorrente.

Preocupado com presente situação, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, firmou compromisso com projetos sólidos para mudar de verdade o município, deixando-o mais acessível e inclusivo.

A marca que Rodrigo Valadares carrega arduamente é que “nenhum aracajuano ficará para trás.” E não poderia ser diferente com pessoas com deficiência.

“Em nosso Governo, priorizamos o respeito à diversidade e o direito à cidadania. Consequentemente, as pessoas que possuem alguma deficiência precisam e terão seus direitos respeitados”, declarou.

Para tanto, o candidato bolsonarista destacou que promoverá o fortalecimento da inclusão escolar das pessoas com deficiência, buscando capacitar os profissionais da educação, além de garantizar os direitos e a acessibilidade à esta parcela, além da inserir nas escolas públicas o bilinguismo para surdos e estrutura física para receber a todos.

Em conseguinte, o candidato ressaltou ainda que visa a Inclusão de LIBRAS como requisito para concursos municipais, capacitação de servidores público para atendimento direto as pessoas com deficiência e a grande importância do fomento às atividades culturais adaptadas, espaços públicos que garantam o direito a acessibilidade, viabilizar segurança e garantir uma saúde de qualidade.

“Se o lugar não permitir o acesso a todas as pessoas, esse lugar é inacessível”, disse.

Além disso, reforçando o compromisso de seu agrupamento com as questão supracitadas, o PTB possui dois candidatos a vereadores em Aracaju que vivem na pele a desigualdade, Pablo Ramon, que é surdo, e Anita, que é cadeirante. Segundo eles, somaram-se a Rodrigo Valadares afim de buscar melhorias para todos aracajuanos, sem distinção.

Para Pablo Ramon, é exatamente da implantação dos projetos apresentados por Rodrigo Valadares que as pessoas com deficiência necessitam.

“Uma cidade inclusiva é aquela que permite a todos o direito de ir e vir com independência, é estar em todos os lugares públicos e privados com garantia e atendimento igualitário. É por isso que luto por uma Aracaju que não nos limite , sem barreiras e com oportunidades de exercer a cidadania”, declarou.

Já Anita destacou a importância desses projetos serem implantados em Aracaju. “A acessibilidade é muito importante para a gestão pública municipal, porque é uma questão de respeito ao direito constitucional de ir e vir de todos, com segurança e independência, principalmente às pessoas com deficiência”.

Fonte e foto assessoria