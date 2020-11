Sem doces ou travessuras, alunos comemoram Halloween no meet

12/11/20 - 07:07:56

Nem mesmo com o distanciamento social, os estudantes do Unit Idiomas deixaram de comemorar a tradicional festividade americana, o Halloween. Sem doces ou travessuras, mas com muita criatividade, as aulas temáticas aconteceram via Google Meet, plataforma utilizada para as atividades de forma remota da Universidade Tiradentes.

“A atividade tem como objetivo trazer uma maior aproximação cultural ao idioma estudado, neste caso, o Inglês. Com a iniciativa, os estudantes criam mais interesse e personalizam o processo de aprendizagem”, declara o coordenador do Unit Idiomas, professor Artur Martinez Campos.

“Estamos constantemente pensando em momentos que gerem essa aproximação cultural e que solidificam a relação do aluno com o idioma estudado. As aulas detalharam alguns aspectos históricos do Halloween”, explica.

Para o coordenador, aprender um idioma não é apenas conhecer regras gramaticais e detalhes fonéticos. “Além de tudo isso, é muito importante mergulhar na cultura e nos aspectos histórico-sociais relacionados aos países que falam esse idioma”, enfatiza.

O professor do Unit Idiomas, Rafael Santos, salienta que, a metodologia no Unit Idiomas também se preocupa em abordar os contextos sociais e culturais, além dos aspectos gramaticais e das quatro habilidades básicas, como leitura, escrita, fala e audição. “Celebramos o Halloween com atividades, caracterizações e brincadeiras mais do que como uma estratégia lúdica (sempre bem-vinda em sala de aula, não importando o nível), mas como um caminho para que os alunos entrem em contato, observem, analisem e aprendam a língua e o mundo que ela constrói ao seu redor”, destaca.

“Interessante que as atividades engajaram a turma em uma discussão, na língua-alvo, sobre a relevância ou não de celebrarmos uma festa tipicamente de culturas anglo-saxônicas em um país da América Latina, como o nosso. Discussão valiosíssima, pois soma ao aprendizado da língua uma construção crítica do conhecimento, fruto de uma comparação entres os diferentes modos de ver e construir a realidade expressos por cada idioma”, complementa.

Ana Paula Pereira, estudante do curso de Letras da instituição de ensino e do Unit Idiomas, aprovou a atividade. “A iniciativa é super importante, principalmente porque quando se está em processo de aprendizagem de uma segunda língua é essencial conhecer, compartilhar e praticar sua cultura”, garante.

