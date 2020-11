Suposta pesquisa falsa está circulando no município de Propriá

12/11/20 - 14:31:06

A reta final da campanha eleitoral que esse ano acontece no dia 15 de novembro, ou seja, daqui a apenas 03 dias parece ter causado desespero no candidato a prefeito Luciano Nascimento que disputa pela segunda vez o cargo, onde foi afastado pela justiça por improbidade administrativa em 2006, ficando à frente da prefeitura de Propriá por apenas um ano.

Hoje o ex-prefeito cassado Luciano Nascimento usou a mesma estratégia das eleições de 2004, espalhando entre os grupos de Watsapp uma pesquisa falsa informando a população que ele estava em primeiro lugar, porém a pesquisa é apenas uma folha de papel, criada por seus apoiadores tentando desesperadamente iludir a população, informando que Luciano está com o dobro de votos de Dr. Valberto, que também é candidato a prefeito de Propriá e tem conquistado a confiança dos seus eleitores pela forma como conduz a sua campanha e pelo seu plano de governo que tem sido considerado pela população o mais viável, eficaz e eficiente.

Vale lembrar que todas as pesquisas precisam da autorização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), devem ficar registradas no site do TRE e somente podem ser realizadas por Institutos de Pesquisas credenciadas no órgão. A divulgação de pesquisa não registrada é crime e pode gerar multa de no mínimo 50 mil reais. Resta aguardar que o Ministério Público Eleitoral apure os responsáveis e os levem as barras da justiça.

Fonte e foto assessoria