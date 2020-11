Temporada Digital: Orquestra Sinfônica faz homenagem aos 250 anos de Beethoven

O concerto inédito da Temporada Digital, realizado no palco do Teatro Tobias Barreto, segue todos os protocolos de segurança sanitária e trará ao público obras de Saint-Saëns, Mozart e uma grande homenagem a Beethoven

Nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 18h50, a Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) apresenta pela Aperipê TV (Canal 6.1), o quinto programa da Temporada Digital de Concertos 2020, no projeto da retomada gradual de atividades artísticas presenciais. O concerto inédito, realizado no palco do Teatro Tobias Barreto (TTB), segue todos os protocolos de segurança sanitária e trará ao público obras de Saint-Saëns, Mozart e uma grande homenagem a Beethoven, comemorando seu 250º aniversário. A Orsse é uma realização do Governo do Estado, sob a condução da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

O concerto se iniciará com performance da obra “O Cisne”, do Carnaval dos Animais, do compositor francês Camille Saint-Saëns, com solos de Andressa Souto, acompanhada pelo maestro Guilherme Mannis ao piano. Em seguida, um quinteto formado pelo trompista Ronald Zaira e os instrumentistas de corda Bruno Mozart, Rafael Marques, Marcus Vinícius e Andressa Souto, executarão o Quinteto para Trompa e Cordas, em Mi bemol maior, de Wolfgang Amadeus Mozart.

O programa será finalizado com homenagem a Ludwig van Beethoven, no ano do seu 250º aniversário: O Quinteto para Piano e Sopros, op. 16, interpretado pelo clarinetista Felipe Freitas, o oboísta Ricardo Resende, o trompista Juan Manuel Quintetos, o fagotista Luiz Henrique e pelo maestro Guilherme Mannis, ao piano. “Trata-se de uma das mais importantes obras do compositor. Além disso, é uma linda forma de homenagearmos artistas tão admirados”, afirma Mannis.

Após a veiculação do programa na Aperipê TV, o concerto será disponibilizado integralmente nas redes sociais da Orsse (Youtube, Facebook e Instagram), como também, no Youtube da Aperipê TV, a partir do dia 14 de Novembro, às 20h30.

SERVIÇO

Orquestra Sinfônica de Sergipe

Temporada Digital 2020 – Teatro Tobias Barreto

Sexta-feira, 13 de novembro de 2020, 18h50. Transmissão na Aperipê TV, Canal 6.1.

Sábado, 14 de novembro de 2020, 20h30. Estreia nas redes da Orsse: Youtube, Facebook e Instagram, além do Youtube da Aperipê TV.

FICHA TÉCNICA E REPERTÓRIO

O Cisne, do Carnaval dos Animais – Camille SAINT-SAËNS

Andressa Souto, violoncelo

Guilherme Mannis, piano

Quinteto para Trompa e Cordas, em Mi bemol maior, K. 427 – Wolfgang Amadeus MOZART

Bruno Mozart, violino

Marcus Vinícius, viola

Rafael Marques, viola

Andressa Souto, violoncelo

Ronald Zaira, trompa

Quinteto para piano e sopros, op. 16 – Ludwig van BEETHOVEN

Guilherme Mannis, piano

Ricardo Resende, oboé

Felipe Freitas, clarinete

Luiz Henrique, fagote

Juan Manuel Quinteros, trompa