Aldir Blanc: prazo para que espaços culturais se inscrevam é prorrogado

13/11/20 - 08:11:57

Está prorrogado o prazo de inscrição para que espaços culturais de Aracaju recebam subsídios mensais destinados à manutenção de suas atividades. Os 129 proponentes ao qual se destina a verba emergencial têm, agora, até 22 de novembro para requisitar o dinheiro cujo objetivo é garantir a rotina de: espaços artísticos culturais, microempresas e empresas culturais e cooperativas e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas desde o início do isolamento social.

A inscrição é feita exclusivamente pelo site www.aldirblancaju.art.br . É possível ter orientações e tirar dúvidas através de atendimento presencial, com pré-agendamento pelo telefone (79) 3179-3685. Outro canal de comunicação disponibilizado é o perfil @funcaju, no Instagram.

A concessão de subsídio mensal à manutenção de espaços artísticos e culturais abrange micro e pequenas empresas comunitárias, geridas por pessoas jurídicas, com e sem fins lucrativos, e por pessoas físicas que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas do isolamento social, diante da covid-19.

“Assim como os artistas, os espaços culturais também foram bastante afetados pela pandemia do novo coronavírus. Com a decisão de ampliar o prazo para inscrição no edital do Janelas, também optamos por estender, para o mesmo período, as inscrições para os espaços artísticos e culturais, geridos tanto por pessoas jurídicas quanto físicas. O cadastro pode ser feito pelo site da lei Aldir Blanc ou presencialmente, na sede da Fundação”, explica o presidente da Funcaju, órgão responsável pela aplicação do auxílio na capital sergipana, Luciano Correia.

O edital é responsável por 30% dos recursos da lei Aldir Blanc em Aracaju, algo em torno de R$ 1,5 milhão, repassado para a população com o intuito de auxiliar os espaços que tiveram suas atividades interrompidas durante o estado de calamidade pública decretado pela União, em março deste ano. A lei federal prevê auxílio financeiro emergencial a todo o setor artístico-cultural.

As ações emergenciais são voltadas para o apoio dos profissionais e trabalhadores da arte e cultura que vêm sofrendo com os impactos da pandemia. Daí a necessidade do repasse para apoiar também essa categoria.

Da assessoria