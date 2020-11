CBM ATUA COM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NAS ZONAS ELEITORAIS DE APOIO À PM

13/11/20 - 15:26:13

O Corpo de Bombeiros também estará atuando com a missão de oferecer o atendimento pré-hospitalar nas zonas eleitorais onde houver a presença dos bombeiros da corporação em apoio aos policiais militares que fazem a segurança das eleições deste domingo, 15 de novembro. Nos locais, estarão posicionadas as viaturas de prestação de socorro, o que contribui, também, para a redução do tempo resposta nos acionamentos feitos pela população, através do telefone 193.

O coronel Alexandre José, comandante do Corpo de Bombeiros, explicou que a presença das viaturas de atendimento pré-hospitalar tem o objetivo de fornecer suporte às atividades-fins da corporação. “Teremos um veículo de resgate, ambulância, em cada zona, isso tudo pensando também em dar suporte a nossa missão-fim. Não deixaremos de dar cumprimento a nossa missão institucional. Em qualquer emergência, o Corpo de Bombeiros estará à disposição”, ressaltou.

O comandante do Corpo de Bombeiros também destacou que as solicitações de atendimento podem ser feitas através do telefone 193 e também pelos militares que estarão atuando no pleito eleitoral. “As viaturas poderão ser acionadas pelo telefone ou através de qualquer solicitação de algum bombeiro que esteja no local de votação. Qualquer cidadão que se sentir necessitado de atendimento pré-hospitalar deve acionar o Corpo de Bombeiros, ou até mesmo o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que estaremos atuando em parceria”, reiterou.

No planejamento estratégico das eleições, o Corpo de Bombeiros definiu que as viaturas de atendimento pré-hospitalar estarão posicionadas de modo a reduzir o tempo resposta das ocorrências, conforme salientou o comandante da corporação. “O Corpo de Bombeiros é acionado através do 193, que fica no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Chegando na unidade, nós iremos direcionar a viatura que estiver mais próxima da zona eleitoral. Assim, diminuímos o tempo resposta”, pontuou.

Fonte e foto CBM