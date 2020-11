Correios celebra os 20 anos do Exporta Fácil no 39º ENAEX

Durante o encontro, que acontece até sexta-feira (13), os Correios também celebram os 20 anos da criação do Exporta Fácil, solução logística que facilita as exportações dos micro e pequenos empreendedores brasileiros.

O ENAEX reúne especialistas e autoridades de diversos setores da cadeia produtiva relacionada ao comércio exterior. Nesta edição, o encontro propõe, por meio de palestras, painéis e workshops, fomentar a discussão sobre novos horizontes da economia internacional, no cenário pós-pandemia. Os participantes também têm acesso a vários estandes virtuais, entre eles, o dos Correios.

O presidente Jair Bolsonaro destacou a abertura comercial que está sendo promovida pelo Governo Federal e os acordos internacionais que estão fomentando a economia, principalmente no agronegócio. “Desde 2019, conseguimos acesso ao mercado de 30 países para cerca de 100 produtos agropecuários brasileiros. Apesar da crise gerada pela pandemia, registramos recordes de exportações. O Brasil é altamente competitivo. Defender o agronegócio brasileiro significa garantir o crescimento sustentável e o emprego”, disse.

Em sua mensagem, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, ressaltou a relevância da estatal para a inserção exitosa do Brasil ao mercado internacional. “Como principal operador logístico do país, os Correios, trabalham para fortalecer o comércio brasileiro, sobretudo o e-commerce e as exportações nacionais. Investindo na modernização de ferramentas e serviços, a empresa busca facilitar cada vez mais a vida do exportador brasileiro, contribuindo para fortalecer as relações comerciais do país”, discursou.

O dirigente também lembrou sobre a histórica presença da empresa estatal com a oferta de serviços ao setor, entre eles, o Exporta Fácil. “Há mais de 20 anos, os Correios atuam em prol dos exportadores nacionais, viabilizando as operações de grandes, médias e pequenas empresas. Por meio de produtos e soluções desenvolvidas continuamente, trabalhamos para inserir, cada vez mais, o empreendedor brasileiro no mercado internacional”.

Mais detalhes sobre a evolução do serviço poderão ser conferidos na sexta-feira (13), quando o Diretor de Negócios dos Correios, Alex do Nascimento, participa do painel sobre transporte internacional e logística no Brasil, com o tema “Exporta Fácil: 20 anos impulsionando o comércio exterior brasileiro”. Na ocasião, será lançado o selo personalizado alusivo aos 20 anos do Exporta Fácil. Inscrições ao evento e a programação completa estão disponíveis no site oficial do encontro.

Duas décadas – A comemoração dos 20 anos do Exporta Fácil carrega um simbolismo em relação ao papel do serviço para a inserção e o crescimento do Brasil no comércio exterior. Destaca também a importância dos Correios, que têm sido essencial para a expansão das pequenas e médias empresas em mercados externos. O Exporta Fácil dos Correios é uma solução que atende às necessidades comerciais no envio de seus produtos ao exterior com a simplificação do processo de exportação.

O sucesso dessa solução logística se verifica através de clientes satisfeitos e fidelizados, parcerias consolidadas, reconhecimento nacional e internacional, e recomendação realizada pela União Postal Universal (UPU), como modelo a ser adotada por outros países. A marca Exporta Fácil é conhecida e respeitada pela sociedade. Hoje, 60% das empresas brasileiras que vendem para o exterior utilizam o serviço.

O empreendedor pode exportar de qualquer cidade brasileira. Basta procurar uma das agências dos Correios, disponíveis em todo o país, e preencher um formulário único e autoexplicativo de postagem do serviço. Depois, é só fazer a postagem internacional na agência. Para mais informações sobre o serviço, acesse o site dos Correios.