DENARC REALIZA PRISÃO E APREENDE DROGAS NO BAIRRO AMÉRICA, EM ARACAJU

13/11/20 - 15:39:35

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc), após o recebimento de denúncia anônima, realizaram na tarde desta sexta-feira (13) a prisão de Leovitor Soares de Carvalho. Durante a ação, os policiais, ainda, apreenderam drogas na residência do suspeito, localizada no bairro América.

De acordo com informações repassadas, a denúncia anônima informava que Leovitor estaria realizando o tráfico de entorpecentes na sua residência, na sua Peru. Com isso, os policiais passaram a diligenciar com objetivo de confirmar a veracidade das informações.

Após a realização de diligências, foram confirmadas as informações recebidas. Os policiais, então, seguiram para o local e abordaram o suspeito. Leovitor já havia sido preso anteriormente pelo Denarc.

Dentro da residência, os agentes apreenderam diversas porções de maconha e cocaína, assim como uma balança de precisão.

Com informações e foto da SSP