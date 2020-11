DIVULGADO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS II E III

Nessa edição do processo, foram disponibilizadas 53 vagas para a função Coordenador Municipal (Nível II) e 136 vagas para a função Formador (Nível III)

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), divulgou nesta quinta-feira (12), no site da Seduc – www.seduc.se.gov.br, o resultado final e a relação do cadastro de reserva do Processo Seletivo para Bolsistas níveis II e III do Programa Alfabetizar pra Valer, realizado pelas Diretorias Regionais de Educação e pelas Redes Municipais de Ensino, para atuação nas respectivas redes.

A Comissão Central do processo seletivo homologou, na Seduc, os resultados encaminhados pelos Municípios e pelas Diretorias Regionais de Educação. Ao todo, 70 municípios pactuaram adesão ao Programa Alfabetizar pra Valer do Governo de Sergipe. Contudo, nessa edição do processo, estão contempladas somente as vagas destinadas aos 53 municípios que, além de pactuados com o programa, concordaram com a retomada do Processo Seletivo no cenário de suspensão das atividades escolares presenciais, bem como as vagas destinadas para as 10 Diretorias Regionais de Educação.

Assim, foram disponibilizadas 53 vagas para a função Coordenador Municipal (Nível II) e 136 vagas para a função Formador (Nível III). Os demais 17 municípios pactuados com o Programa e que não concordaram em retomar a seleção no atual contexto realizarão a seleção posteriormente.

“Convém salientar que a Seduc está divulgando os resultados da seleção dos municípios que tiveram candidatos aprovados para as funções de bolsistas níveis II e III. Desse modo, destacamos que os municípios que não tiveram candidatos aprovados, as vagas serão preenchidas com o cadastro de reserva”, explica a diretora da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios da Seduc (Ascam), professora Andrea Dantas.

Consulte a lista de nomes aprovados.