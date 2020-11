HOMEM É ASSASSINADO A TIROS EM POVOADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

13/11/20 - 08:49:25

Um homem, identificado como Cleomenes Menezes Santos, 45 anos, foi assassinado no povoado Matapoã, no município de Itabaiana. Cleomenes residia no Bairro Queimadas, mas segundo populares tinha uma propriedade no povoado onde o crime ocorreu.

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados até o povoado e no local, encontraram a vítima com perfurações pelo corpo e uma motocicleta ao lado.

Segundo a PM, não se tem a localização do suspeito, como também não foi identificada a motivação do crime.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chamado para confirmar o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local e recolheu o corpo.

O caso já foi entregue à Polícia Civil que investigará o crime. A pessoa que possuir informações sobre o homicídio pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 181.