Lacen volta a processar testes para Coronavirus durante 24h

13/11/20 - 11:21:43

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) informa que voltou a receber amostras para análises de Coronavirus no período de 24 horas durante sete dias da semana. A medida tem como finalidade atender a demanda da rede hospitalar em tempo hábil.

“Essa alteração irá ofertar uma melhor distribuição de leitos nas unidades hospitalares. Este novo fluxo foi uma demanda da Secretaria de Estado da Saúde visando atender a demanda de internamentos, cirurgias, urgências e emergências das unidades hospitalares, a fim de indicar e orientar o leito que o paciente deve ser internado com mais agilidade”, explica o gestor da unidade, Cliomar Alves.

As amostras da rede hospitalar devem ser encaminhadas para o Lacen nos seguintes horários: de segunda a sábado e, feriados das 7h às 16h. Já aos domingos, a unidade recebe o material das 7h às 13h. No laboratório de Biologia Molecular, as amostras passam pelo fluxo de testagem e os resultados estão sendo emitidos em até 24 horas.

De acordo com a gerente de Imunologia e Biologia Molecular, Gabriela Bezerra, a cada final de semana o laboratório funciona com dezesseis profissionais por dia, dentre farmacêuticos, biomédicos e técnicos de laboratório.

“As equipes foram treinadas para realizar todas as etapas das análises, manual e automatizada. O trabalho cumpre as normas de vigilância sanitária e os protocolos de segurança para profissionais que executam atividades relacionadas ao manuseio de material biológico”, informa Gabriela.

Teste PCR

O Lacen realiza testes em amostras para diagnóstico da Covid-19, apenas pela técnica RT-PCR em tempo real, considerado padrão ouro para a detecção do novo coronavirus (SARS-COV-2-). Na unidade o material (secreção do nariz e garganta) coletado no paciente com suspeita de contaminação do vírus, passa por diferentes estágios de preparação e extração do material genético até chegar à etapa final do processo, que é a amplificação do RNA do vírus e, a liberação do laudo com o resultado.

Fonte e foto SES