LOCAIS DE VOTAÇÃO TERÃO REFORÇO DOS BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES

13/11/20 - 09:09:43

O Corpo de Bombeiros (CBM) também será empregado na segurança do pleito eleitoral do próximo domingo, dia 15 de novembro, em três zonas eleitorais, que ficam situadas no interior do estado. Além da atuação nas atividades de resgates, salvamentos e combates a incêndios, os militares estarão trabalhando em conjunto com a Polícia Militar em 105 locais de votação, distribuídos em 11 municípios de Sergipe.

As atividades que serão desempenhadas pelos bombeiros no pleito eleitoral são a de execução de ações e operações de polícia ostensiva, com o objetivo de preservar a ordem pública nos locais de votação, assim como a identificação e encerramento de tumultos, e também a prevenção contra sinistros e o atendimento a mal súbitos. Nessas atividades, serão empregados 210 bombeiros militares.

A corporação irá reforçar o policiamento nas 3ª, 4ª e 8ª zonas eleitorais. A 3ª zona é referente aos municípios de Aquidabã, Cedro de São João e Graccho Cardoso. Já a 4ª zona, abrange as cidades de Boquim, Arauá, Pedrinhas e Riachão do Dantas. Por fim, a 8ª zona compreende Gararu, Canhoba, Itabi e Nossa Senhora de Lourdes. Ao todo, serão 105 locais de votação com a presença dos militares do Corpo de Bombeiros.

O comandante do CBM, coronel Alexandre José, reiterou a participação da corporação na segurança do pleito eleitoral e ressaltou que os bombeiros também estarão de prontidão para o atendimento das ocorrências relacionadas às atividades-fins da instituição, como os resgates, salvamentos e combate a incêndios.

“O Corpo de Bombeiros estará envolvido nessa operação em 11 municípios e três zonas eleitorais. Além disso, mais 88 militares nos quartéis operacionais nas oito unidades que temos. A distribuição dos agentes das forças de segurança envolveu um planejamento complexo de todas as instituições que estarão atuando na segurança dos eleitores no domingo de votação”, pontuou.

Fonte: SSP